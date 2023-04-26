37 лет после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Ситуация в Брестской области

Прошло 37 лет после катастрофы на Чернобыльской АЭС. В результате аварии на атомной станции радиоактивному загрязнению подверглось 23% территории Республики Беларусь, на которой проживало более 15% населения. В Брестской области значительному загрязнению подверглись территории Столинского, Лунинецкого, Пинского и Дрогичинского районов, частичному загрязнению с меньшим уровнем плотности радионуклидов в почве подверглись отдельные территории Барановичского, Берёзовского, Ивановского районов. Изначально к зонам радиоактивного загрязнения было отнесено 167 н.п., на которых проживало более 167,5 тыс.человек, информирует Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья

В настоящее время в Брестской области 94 населенных пункта, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения, что составляет 4% от общего количества населенных пунктов Брестской области. На территории данных населенных пунктов проживает 96482 чел., а это 7% от численности населения Брестской области.

В рамках действующей в настоящее время Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2021-2025 годы осуществляются мероприятия по социально-экономическому развитию пострадавших регионов, по радиационной защите и адресному применению защитных мер в сельскохозяйственном производстве, по социальной защите, оказанию квалифицированной медицинской помощи, санаторно-курортному лечению и оздоровлению пострадавшего населения.

Ежегодно на постоянной основе лабораториями санитарно-эпидемиологической службы Брестской области осуществляется радиометрический контроль пищевых продуктов, питьевой воды и объектов внешней среды.

Также, в период массового сбора даров леса, совместно с Брестским государственным производственным лесохозяйственным объединением осуществляется работа по исследованию данной продукции.

В 2022 году исследовано 5155 проб пищевых продуктов на содержание радионуклидов цезия-137 и стронция-90, в том числе 3299 проб из общественного сектора и 1856 проб из личных подсобных хозяйств.

В общественном секторе все пробы соответствовали требованиям гигиенического норматива, что свидетельствует об эффективности проводимых защитных мероприятий, стабилизации уровней содержания радионуклидов во внешней среде, в производимой пищевой продукции.

Несоответствие требованиям гигиенического норматива по содержанию радионуклидов цезия-137 выявлено в 50 пробах (39 проб грибов и 11 проб лесных ягод), исследованных от населения, что свидетельствует о том, что отдельные граждане периодически собирают на заведомо загрязнённых радионуклидами территориях дары леса для собственного потребления, что в последующем может привести к повышенному накоплению радионуклидов в организме человека.

Убедительно рекомендуем гражданам в обязательном порядке проводить радиометрический контроль пищевых продуктов в специализированных лабораториях, уточнять у продавцов на рынках наличие документов, подтверждающих безопасность даров леса, не покупать данную продукцию в неустановленных для торговли местах и на автотрассах.

Исследования пищевых продуктов, используемых для личного потребления, можно сделать бесплатно при обращении в территориальные центры гигиены и эпидемиологии.

За 2022 год исследовано 2497 проб воды, в том числе из централизованных источников водоснабжения 1802, из децентрализованных (колодцы) – 695 проба. Все пробы соответствовали гигиеническим нормативам.

Кроме этого, учреждениями государственного санитарного надзора проводится постоянный радиационный мониторинг естественного гамма-фона в контрольных точках на каждой административной территории, радиационный контроль земельных участков, отводимых для строительства жилых домов, объектов общественного и производственного назначения, при приёмке объектов в эксплуатацию, действующих объектов и территорий жилого, производственного и гражданского назначения, природных объектов внешней среды.

В настоящее время мощность дозы гамма-излучения на территории Брестской области находится в пределах колебаний естественного гамма-фона на территории Республики Беларусь.

Все вышеперечисленные мероприятия по радиационному контролю проводятся системно на протяжении длительного времени. Работа по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Брестской области продолжается.

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