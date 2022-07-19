400 баллов абсолютного чемпиона и достижения выпускников школ Лунинецкого района

Абсолютные результаты в 100 баллов в этом году показали 337 участников ЦТ, сообщила журналистам начальник управления по разработке и сертификации тестов УО «Республиканский институт контроля знаний», учреждений образования Татьяна Власенко

«Абсолютные результаты (100 баллов) в этом году показали 337 участников тестирования. Максимальный результат сразу по двум учебным предметам показали 22 абитуриента», — сказала Татьяна Власенко.

В том числе из Лунинецкого района:

100 балов Ксении Верес из Лунинецкого района

100 баллов на ЦТ по биологии Анастасии Ивашкевич из Микашевич (Лунинецкий район)

100 баллов на ЦТ по немецкому языку у Варвары Бицутко, выпускницы гимназии г. Лунинец!

ЦТ по двум предметам и 200 баллов Елизаветы Сыцевич из Лунинца

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В частности, Анастасия Бильдь из Лиды набрала по 100 баллов сразу по трем учебным предметам. А с учетом аттестата в 10 баллов девушка набрала 400 баллов. «Это уникальный случай, который доказывает, что без дорогих репетиторов можно выполнить тесты на максимальный балл и получить такой феноменальный результат», — отметила начальник управления.

По ее словам, процесс создания тестовых заданий для проведения централизованного тестирования, как всегда, проходил с едиными требованиями. Тесты разрабатывались на основе действующих учебных программ. К работе по подготовке тестовых материалов для ЦТ 2022 года сотрудники РИКЗ традиционно привлекали высококвалифицированных специалистов: учителей-методистов, учителей-практиков, авторов учебных пособий. Это и обеспечивает качество учебных материалов и соответствие требованиям учебных программ.

«По итогам предварительного анализа результатов выполнения тестов 2022 года установлено, что тестируемые по всем предметам показали примерно такие же результаты, как и в предыдущем году. Объективно сложность теста не возросла. Весь тестовый материал, который был предложен для проведения ЦТ, проходил многократную как внутреннюю, так и внешнюю экспертизу», — добавила Татьяна Власенко.