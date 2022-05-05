5 мая — День печати. Что представляет собой типография в Лунинце?

Современная типография – это не только газеты, но и рекламные плакаты, листовки, визитки и даже красивая оберточная бумага или праздничный пакет для упаковки подарка. А что же представляет собой нынешняя типография в Лунинце, которая исчисляет свою историю, как и районная газета с 1939 года?

Здание типографии, которому почти 100 лет, расположено в центре города, на одной из старейших улиц – Гагарина. Путь к нему безошибочно подскажут коренные жители, вспомнив времена, когда типография и районная газета располагались под одной крышей.

– Наше предприятие небольшое, но вполне функциональное, – рассказывает директор Ольга Бартновская. – После того, как «Лунінецкія навіны» стали печатать в Пинске, мы перепрофилировались и начали специализироваться на выпуске бланочной продукции. Позже закупили новое оборудование, благодаря чему линейка изделий пополнилась полноцветными календарями, блокнотами, визитками, дипломами и поздравительными открытками. Теперь на обложку можем нанести тиснение золотом, серебром и другими красками. Популярностью у лунинчан пользуются надписи на чашках и копилках, которые мы также выполняем.

Новая техника позволяет улучшить качество продукции, расширить ее спектр, повысить скорость выполнения заказов, воплотить множество дизайнерских идей, которые еще недавно казались невыполнимыми. Несомненно, старая добрая профессия печатника трансформируется.

– В нашей работе невозможно выделить какую-то специальность в отдельности, поскольку все взаимосвязано: без одной специальности не может быть другой. Все они ключевые, – отмечает Ольга Валентиновна. – Отпечатанные «цифра» и «офсет» передаются на обработку. Здесь, если необходимо, обрезают и округляют края, ламинируют страницы. Основные этапы – это разрезка, биговка, фальцовка, сшивка, брошюровка. Остальное зависит от того, что хочет заказчик.

С поставленными задачами небольшой коллектив, в котором 9 человек, справляется успешно. Об этом свидетельствуют показатели. Так, темпы роста объема производства в первом квартале составили 111,6 процента, типография работает рентабельно и с прибылью.

– В преддверии профессионального праздника выражаю искреннюю благодарность нашим партнерам и клиентам, в том числе многим организациям и предприятиям района, а также подразделениям Белорусской железной дороги. Сердечно поздравляю коллектив, ветеранов и коллег из «Лунінецкіх навін» с профессиональным праздником! Желаю крепкого здоровья и благополучия, семейного уюта, уверенности в собственных силах, вдохновения и новых достижений. Пусть рядом всегда будут счастливые близкие, верные друзья и мудрые коллеги.

Елена Данилович