Лукашенко посещает “Гранит”. Что хотят показать Президенту?

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня посетит с рабочей поездкой Микашевичи. Главу государства ждут на предприятии “Гранит”, где строят новый горно-обогатительный комбинат, передает корреспондент БЕЛТА.

В Микашевичах Александру Лукашенко доложат о социально-экономическом развитии региона и перспективах работы самого предприятия. Речь пойдет о расширении сырьевой базы “Гранита”, реализации инвестиционного проекта по строительству горно-обогатительного комбината на базе месторождения “Ситницкое”.

Планируется, что Президенту продемонстрируют работу так называемого интеллектуального карьера, где с использованием технологий 5G работает белорусская беспилотная техника БЕЛАЗ и роботизированные трактора МТЗ.

Предприятие “Гранит” создано в конце 1975 года и является крупнейшим производством щебня в Беларуси. Предприятие работает в круглосуточном режиме. За сутки из карьера на дробильно-сортировочный завод перевозится 45-55 тыс. т горной массы, потребителям отгружается 40-50 тыс. т нерудных строительных материалов, загружается 500-700 железнодорожных вагонов (из них половина на экспорт) и 220-280 грузовиков.

На начало года объем запасов полезного ископаемого на месторождении “Микашевичи” составляет 320 млн куб. м. За весь период разработки карьера из недр было добыто 211 млн куб. м строительного камня. При поддержании действующих производственных мощностей предприятие обеспечено сырьевыми ресурсами на 35 лет.

Запасы строительного камня на месторождении “Ситницкое” составляют около 540 млн куб. м. Этой сырьевой базы хватит на 58 лет работы предприятия. Стоимость строительства горно-обогатительного комбината оценивается в $445 млн. Причем строительство карьера потребует $157 млн, самого завода – $267,5 млн. На подготовительный период (строительство дорог, технологической площадки, обеспечение временного электроснабжения и прочее) выделено $20,5 млн.