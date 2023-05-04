52 человека представят Беларусь на Международной Scratch-Олимпиаде. Среди них — лунинчане
52 человека из Беларуси будут представлять Беларусь в финале Международной Scratch-Олимпиады по креативному программированию. Как мы ранее и сообщали, среди них есть представители Лунинецкого района
Всего в национальном отборочном этапе VII Международной Scratch-Олимпиады по креативному программированию приняло участие 340 человек со всех уголков Беларуси. 52 из них, занявшие призовые места в разных номинациях, будут представлять нашу страну на международном уровне. Среди них 16 уроженцев Минска и Минской области, 13 – Брестской области, 10 – Гродненской, 7 – Витебской и по 3 – Гомельской и Могилевской.
Белорусский этап Олимпиады проходил в формате заочного конкурса по двум дисциплинам: Scratch и Robboscratch. Организаторами – это АО РОББО, ООО “Обучение и инновации”, ООО “Белорусские облачные технологии” – предусмотрено несколько возрастных категорий, в соответствии с которыми и давались задания. Самая младшая группа – это дети от 7 лет, старшая – 18+: студенты педагогических специальностей и педагоги. Участники соревновались в создании анимированных историй, компьютерных игр, роботов, виртуальных “умных” домов…
“Глобальные цели Олимпиады – это создание комьюнити детей и их наставников, неравнодушных к передовым технологиям и изобретательству и вовлечение детей и молодежи в инновационные инженерные проекты. Scratch-Олимпиады проходит с 2017 года и традиционно собирают самых талантливых ребят в области программирования и технического творчества. Это – наши будущие разработчики и инженеры-инноваторы – будущая технологическая элита нашей страны”, – отмечает член оргкомитета олимпиады, представитель компании “РОББО” в Беларуси Сергей Балбуцкий.
Финал VII Международной Scratch-Олимпиады по креативному программированию состоится в сентябре.
Большинство победителей и призеров этого конкурса занимаются в “РОББО-клубах” и в инженерно-инновационных классах на базе оборудования и методик АО “РОББО”, открытых в рамках проекта Министерства образования Беларуси в начале этого учебного года в школах по всей стране. В них ребята изучают основы робототехники, программирования, инженерных знаний с использованием самого современного и технологичного оборудования – 3D принтеров, робототехнических платформ, наборов схемотехники и микроэлектроники.
Список финалистов национального отборочного этапа:
Номинация «Мой мир» (участники 7-8 лет)
- Бобков Роман Алексеевич, а.г. Лесной (Минский район, Минская область), I место
- Бальчевский Иван Александрович, Докшицы (Витебская область), II место
- Лосик Дарья Валерьевна, Ганцевичи (Брестская область), III место
- Матузова Ксения Константиновна, г.п. Коханово (Толочинский район, Витебская область), III место
Номинация «Моя книга» (участники 9-10 лет)
- Кудрявцева Анжелика Олеговна, д. Боровляны (Минский район, Минская область), I место
- Донец Денис Сергеевич, Бобруйск (Могилевская область), II место
- Кулаковский Максим Алексеевич , Докшицы (Витебская область), III место
Номинация «Знайки» (участники 11-12 лет)
- Гурман Екатерина Сергеевна, Ганцевичи (Брестская область), I место
- Болобосов Даниил Дмитриевич, Дубровно (Витебская область), II место
- Шот Валерия Игоревна, Лида (Гродненская область), III место
- Поплавская Ульяна Ильинична, Свислочь (Гродненская область), III место
- Семенова Алиса Дмитриевна, Гомель, III место
Номинация «Игры» (участники 13-14 лет)
- Беленик Алексей Юрьевич, Гродно, I место
- Калютич Антон Иванович, д. Язвинки (Лунинецкий район, Брестская область), II место
- Шкурко Полина Игоревна, Гомель, III место
- Радиончик Арсений Александрович , Пружаны (Брестская область), III место
- Казаков Матвей Денисович, Бобруйск (Могилевская область), III место
Номинация «STREAM-проект» (участники 15-18 лет)
- Моргун Богдан Константинович, Докшицы (Витебская область), I место
- Прокопик Максим Леонидович, Свислочь (Гродненская область), II место
Номинация «Школа Scratch» (участники 18 лет и старше)
- Корнеев Павел Александрович, Новополоцк (Витебская область), I место
- Артеменко Людмила Фёдоровна, аг. Горбовичи (Чаусский район, Могилевская обл.), II место
- Малькова Вероника Сергеевна, Витебск, III место
Номинация “Центр управления” (участники 7 – 10 лет)
- Исаенкова Ксения Александровна, Гродно, I место
- Бертель Алёна Валерьевна, Гродно, II место
- Барановский Владислав Сергеевич , Жодино (Минская область), II место
- Панько Артемий Николаевич, Высокое (Каменецкий район, Брестская область), III место
Номинация “Центр управления” (участники 11 – 14 лет)
- Дубинчук Иван Николаевич, Пружаны (Брестская область), I место
- Шепелевич Кристина Витальевна, Ганцевичи (Брестская область), II место
- Лешкевич Всеволод Александрович, Высокое (Каменецкий район, Брестская область), III место
Номинация “Центр управления” (участники 15 – 18 лет)
- Козлов Прохор Денисович, Жодино (Минская область), I место
- Дайлид Глеб Сергеевич, Ганцевичи (Брестская область), II место
- Лешкевич Полина Александровна, Высокое (Каменецкий район, Брестская область), III место
Номинация “Центр управления” (участники 18 лет и старше)
- Гурман Татьяна Анатольевна, Ганцевичи (Брестская область), I место
- Климова Татьяна Ивановна, Гомель, II место
- Лешкевич Александр Николаевич, Высокое (Каменецкий район, Брестская область), III место
Номинация “Мобильный робот” (участники 7 – 10 лет)
- Филипповский Андрей Павлович, Минск, I место
- Ботян Егор Сергеевич, Борисов (Минская область), II место
- Гурьев Андрей Александрович, Минск, III место
Номинация “Мобильный робот” (участники 11 – 14 лет)
- Мицкевич Денис Тадеушевич, г.п. Вороново (Гродненская область), I место
- Шорников Евгений Константинович, Борисов (Минская область), II место
Номинация “Мобильный робот” (участники 15 – 18 лет)
- Жигленков Артем Александрович, Борисов (Минская область), I место
- Костин Максим Александрович, Борисов (Минская область), II место
- Галиневский Владислав Алексеевич, Жодино (Минская область), III место
Номинация “РОББО Команда” (участники 7 – 10 лет)
- Погребнёва Есения Сергеевна, Гродно, I место
- Колбаско Максим Дмитриевич , Минск, II место
- Хильмончик Артур Игоревич, Гродно, III место
Номинация “РОББО Команда” (участники 11 – 14 лет)
- Ковалько Даниил Александрович, Клецк (Минская область), I место
- Кашко Глеб Вадимович, Гродно, II место
- Мукалова Евгения Артёмовна, Лунинец (Брестская область), II место
- Мацкевич Артем Кириллович, Жодино (Минская область), III место
Номинация “РОББО Команда” (участники 15 – 18 лет)
- Воскресенский Алексей Сергеевич, Жодино (Минская область), I место
- Маркович Ангелина Юрьевна, Жодино (Минская область), II место
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