52 человека представят Беларусь на Международной Scratch-Олимпиаде. Среди них — лунинчане

52 человека из Беларуси будут представлять Беларусь в финале Международной Scratch-Олимпиады по креативному программированию. Как мы ранее и сообщали, среди них есть представители Лунинецкого района

Всего в национальном отборочном этапе VII Международной Scratch-Олимпиады по креативному программированию приняло участие 340 человек со всех уголков Беларуси. 52 из них, занявшие призовые места в разных номинациях, будут представлять нашу страну на международном уровне. Среди них 16 уроженцев Минска и Минской области, 13 – Брестской области, 10 – Гродненской, 7 – Витебской и по 3 – Гомельской и Могилевской.

Белорусский этап Олимпиады проходил в формате заочного конкурса по двум дисциплинам: Scratch и Robboscratch. Организаторами – это АО РОББО, ООО “Обучение и инновации”, ООО “Белорусские облачные технологии” – предусмотрено несколько возрастных категорий, в соответствии с которыми и давались задания. Самая младшая группа – это дети от 7 лет, старшая – 18+: студенты педагогических специальностей и педагоги. Участники соревновались в создании анимированных историй, компьютерных игр, роботов, виртуальных “умных” домов…

“Глобальные цели Олимпиады – это создание комьюнити детей и их наставников, неравнодушных к передовым технологиям и изобретательству и вовлечение детей и молодежи в инновационные инженерные проекты. Scratch-Олимпиады проходит с 2017 года и традиционно собирают самых талантливых ребят в области программирования и технического творчества. Это – наши будущие разработчики и инженеры-инноваторы – будущая технологическая элита нашей страны”, – отмечает член оргкомитета олимпиады, представитель компании “РОББО” в Беларуси Сергей Балбуцкий.

Финал VII Международной Scratch-Олимпиады по креативному программированию состоится в сентябре.

Большинство победителей и призеров этого конкурса занимаются в “РОББО-клубах” и в инженерно-инновационных классах на базе оборудования и методик АО “РОББО”, открытых в рамках проекта Министерства образования Беларуси в начале этого учебного года в школах по всей стране. В них ребята изучают основы робототехники, программирования, инженерных знаний с использованием самого современного и технологичного оборудования – 3D принтеров, робототехнических платформ, наборов схемотехники и микроэлектроники.

Список финалистов национального отборочного этапа:

Номинация «Мой мир» (участники 7-8 лет)

Бобков Роман Алексеевич, а.г. Лесной (Минский район, Минская область), I место Бальчевский Иван Александрович, Докшицы (Витебская область), II место Лосик Дарья Валерьевна, Ганцевичи (Брестская область), III место Матузова Ксения Константиновна, г.п. Коханово (Толочинский район, Витебская область), III место

Номинация «Моя книга» (участники 9-10 лет)

Кудрявцева Анжелика Олеговна, д. Боровляны (Минский район, Минская область), I место Донец Денис Сергеевич, Бобруйск (Могилевская область), II место Кулаковский Максим Алексеевич , Докшицы (Витебская область), III место

Номинация «Знайки» (участники 11-12 лет)

Гурман Екатерина Сергеевна, Ганцевичи (Брестская область), I место Болобосов Даниил Дмитриевич, Дубровно (Витебская область), II место Шот Валерия Игоревна, Лида (Гродненская область), III место Поплавская Ульяна Ильинична, Свислочь (Гродненская область), III место Семенова Алиса Дмитриевна, Гомель, III место

Номинация «Игры» (участники 13-14 лет)

Беленик Алексей Юрьевич, Гродно, I место Калютич Антон Иванович, д. Язвинки (Лунинецкий район, Брестская область), II место Шкурко Полина Игоревна, Гомель, III место Радиончик Арсений Александрович , Пружаны (Брестская область), III место Казаков Матвей Денисович, Бобруйск (Могилевская область), III место

Номинация «STREAM-проект» (участники 15-18 лет)

Моргун Богдан Константинович, Докшицы (Витебская область), I место Прокопик Максим Леонидович, Свислочь (Гродненская область), II место

Номинация «Школа Scratch» (участники 18 лет и старше)

Корнеев Павел Александрович, Новополоцк (Витебская область), I место Артеменко Людмила Фёдоровна, аг. Горбовичи (Чаусский район, Могилевская обл.), II место Малькова Вероника Сергеевна, Витебск, III место

Номинация “Центр управления” (участники 7 – 10 лет)

Исаенкова Ксения Александровна, Гродно, I место Бертель Алёна Валерьевна, Гродно, II место Барановский Владислав Сергеевич , Жодино (Минская область), II место Панько Артемий Николаевич, Высокое (​​Каменецкий район, Брестская область), III место

Номинация “Центр управления” (участники 11 – 14 лет)

Дубинчук Иван Николаевич, Пружаны (Брестская область), I место Шепелевич Кристина Витальевна, Ганцевичи (Брестская область), II место Лешкевич Всеволод Александрович, Высокое (​​Каменецкий район, Брестская область), III место

Номинация “Центр управления” (участники 15 – 18 лет)

Козлов Прохор Денисович, Жодино (Минская область), I место Дайлид Глеб Сергеевич, Ганцевичи (Брестская область), II место Лешкевич Полина Александровна, Высокое (​​Каменецкий район, Брестская область), III место

Номинация “Центр управления” (участники 18 лет и старше)

Гурман Татьяна Анатольевна, Ганцевичи (Брестская область), I место Климова Татьяна Ивановна, Гомель, II место Лешкевич Александр Николаевич, Высокое (​​Каменецкий район, Брестская область), III место

Номинация “Мобильный робот” (участники 7 – 10 лет)

Филипповский Андрей Павлович, Минск, I место Ботян Егор Сергеевич, Борисов (Минская область), II место Гурьев Андрей Александрович, Минск, III место

Номинация “Мобильный робот” (участники 11 – 14 лет)

Мицкевич Денис Тадеушевич, г.п. Вороново (Гродненская область), I место Шорников Евгений Константинович, Борисов (Минская область), II место

Номинация “Мобильный робот” (участники 15 – 18 лет)

Жигленков Артем Александрович, Борисов (Минская область), I место Костин Максим Александрович, Борисов (Минская область), II место Галиневский Владислав Алексеевич, Жодино (Минская область), III место

Номинация “РОББО Команда” (участники 7 – 10 лет)

Погребнёва Есения Сергеевна, Гродно, I место Колбаско Максим Дмитриевич , Минск, II место Хильмончик Артур Игоревич, Гродно, III место

Номинация “РОББО Команда” (участники 11 – 14 лет)

Ковалько Даниил Александрович, Клецк (Минская область), I место Кашко Глеб Вадимович, Гродно, II место Мукалова Евгения Артёмовна, Лунинец (Брестская область), II место Мацкевич Артем Кириллович, Жодино (Минская область), III место

Номинация “РОББО Команда” (участники 15 – 18 лет)

Воскресенский Алексей Сергеевич, Жодино (Минская область), I место Маркович Ангелина Юрьевна, Жодино (Минская область), II место

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