Обувь из натуральной кожи в магазинах предлагают ставить отдельно от искусственной

Проект постановления Совета Министров о том, чтобы обувь из натуральной кожи выделять на магазинных полках, вынесен на общественное обсуждение.

Предполагается, что это постановление позволит не вводить потребителя в заблуждение по поводу материала, из которого изготовлена обувь. Кроме того, это может поспособствовать росту продаж кожаной обуви отечественных производителей.

В частности, предлагается в непродовольственных фирменных и специализированных магазинах обувь, детали верха которой полностью изготовлены из натуральной кожи, ставить отдельно от обуви из других материалов. При этом выкладку сопровождать надписью: «Обувь с верхом из натуральной кожи».

Документ предусматривает дополнение к п. 55 «Правил продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания», утвержденных постановлением Совета Министров от 22 июля 2014 г. № 703.

Общественное обсуждение по инициативе Министерства антимонопольного регулирования и торговли будет проводится с 27 сентября по 7 октября. Свои замечания и предложения может высказать каждый желающий в специальной теме на Правовом форуме.