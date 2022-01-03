Нужна срочная помощь в лечении Ярослава

В Международный благотворительный фонд «Движение души» обратилась мать Ярослава Черникова 03.05.2017г.р., с огромной просьбой оказать финансовую и моральную помощь в лечении и реабилитации их сына Ярослава.

Мальчику сейчас три года, день за днем он борется с органическим поражением центральной нервной системы, 3 степени, в следствии серьезной травмы ребенка, при случайных обстоятельствах. Поражение ЦНС лишает мальчика нормальной жизни и может провоцировать более опасные болезни, поэтому в срочном порядке нужно проходить лечение в специализированной организации.

Обследование мальчика проводились в реабилитационном центре для детей-инвалидов. Поражение ЦНС- органическое поражение мозга. Казалось бы, предостаточно бед для одного мальчика. Но сильнейшие боли в спине заставили маму обратится к генетикам – и было обнаружено резкое ухудшение здоровья мальчика, в следствии страшной травмы. К постоянным занятиям с психологом, дефектологом, логопедом, прибавились проблемы с позвоночником у Ярослава. На все это уходят тысячи рублей, и вот сейчас семья перешла тот рубеж, когда остается только надеяться на помощь неравнодушных людей. Ярославу срочно нужен курс уколов и лечебных процедур. Лечение назначено уже давно, но идет месяц за месяцем, а денежных средств у родных нет.

Давайте поможем Мальчику пройти запланированный курс и с его помощью мы сможем спасти Ярослава и дать ему полноценную, здоровую ЖИЗНЬ!

«Прошу вас, не оставайтесь равнодушными, мы можем изменить ситуацию и спасти моего сына», — говорит мама Маргарита.

«Мы будем благодарны Вам за любое пожертвование и внимание к нашей проблеме. Помогите Ярославу в его сложном пути»,-говорит отец Кирилл. Подробнее о том как можно помочь…