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ВСЕНАРОДНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ВСЕНАРОДНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ.

27 декабря 2021 г. на всенародное обсуждение вынесен проект изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь.

С проектом изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь можно ознакомиться на Национальном правовом Интернет-портале по ссылке.

Проект в печатном виде будет доступен для ознакомления в публичных центрах правовой информации, функционирующих на базе областных и центральных районных (городских) публичных библиотек республики (список прилагается).

Мнения граждан относительно содержания проекта изменений и дополнений, а также возможные предложения по его совершенствованию направляются в Национальный центр правовой информации одним из следующих способов:

Координация работ по сбору откликов граждан по проекту изменений Конституции Республики Беларусь, вынесенному для всенародного обсуждения, проводится Национальным центром правовой информации.

Поступившие материалы будут обобщаться и систематизироваться.

Брестская область

  1. ПЦПИ при Центральной городской библиотеке им. В.П. Тавлая централизованной библиотечной системы, г. Барановичи
  2. ПЦПИ при УК ”Брестская областная библиотека им. М. Горького“
  3. ПЦПИ при ГУК ”Брестская центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина“
  4. ПЦПИ при Центральной городской библиотеке ГУК ”Пинская городская централизованная библиотечная система“
  5. ПЦПИ при Барановичской центральной районной библиотеке им. Я. Чечота ГУК ”Барановичская районная централизованная библиотечная система“
  6. ПЦПИ при Центральной районной библиотеке ГУК ”Березовская районная библиотечная система“
  7. ПЦПИ при Центральной районной библиотеке Брестской районной централизованной библиотечной системы
  8. ПЦПИ при Центральной районной библиотеке им. В.Ф. Проскурова ГУК ”Ганцевичская районная централизованная библиотечная система“
  9. ПЦПИ при Центральной районной библиотеке Дрогичинской районной централизованной библиотечной системы
  10. ПЦПИ при Центральной районной библиотеке Жабинковской централизованной библиотечной системы
  11. ПЦПИ при Центральной районной библиотеке им. Ф. Панферова Ивановской централизованной библиотечной системы
  12. ПЦПИ при Центральной районной библиотеке  им. П. Пестрака ГУК ”Ивацевичская районная библиотечная сеть“
  13. ПЦПИ при Центральной районной библиотеке им. В.М. Игнатовского ГУК ”Каменецкая районная библиотечная система“
  14. ПЦПИ при Центральной районной библиотеке  ГУК ”Кобринская районная централизованная библиотечная система“
  15. ПЦПИ при Центральной районной библиотеке Лунинецкой районной централизованной библиотечной системы
  16. ПЦПИ при Центральной районной библиотеке им. Я. Купалы Ляховичской районной централизованной библиотечной системы
  17. ПЦПИ при Центральной районной библиотеке  ГУК ”Малоритская районная централизованная библиотечная система“
  18. ПЦПИ при Центральной районной библиотеке им. Е. Янищиц Пинской районной централизованной библиотечной системы
  19. ПЦПИ при Центральной районной библиотеке  им. М. Засима Пружанской районной централизованной библиотечной системы
  20. ПЦПИ при Центральной районной библиотеке сети публичных библиотек Столинского района
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