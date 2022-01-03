ВСЕНАРОДНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ВСЕНАРОДНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ.
С проектом изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь можно ознакомиться на Национальном правовом Интернет-портале по ссылке.
Проект в печатном виде будет доступен для ознакомления в публичных центрах правовой информации, функционирующих на базе областных и центральных районных (городских) публичных библиотек республики (список прилагается).
Мнения граждан относительно содержания проекта изменений и дополнений, а также возможные предложения по его совершенствованию направляются в Национальный центр правовой информации одним из следующих способов:
- по электронной почте sbor@ncpi.gov.by;
- посредством электронной формы (https://sbor.pravo.by/);
- в письменном виде по адресу 220030, г. Минск, ул. Берсона, 1а, НЦПИ, с пометкой «Конституция».
Координация работ по сбору откликов граждан по проекту изменений Конституции Республики Беларусь, вынесенному для всенародного обсуждения, проводится Национальным центром правовой информации.
Поступившие материалы будут обобщаться и систематизироваться.
Брестская область
- ПЦПИ при Центральной городской библиотеке им. В.П. Тавлая централизованной библиотечной системы, г. Барановичи
- ПЦПИ при УК ”Брестская областная библиотека им. М. Горького“
- ПЦПИ при ГУК ”Брестская центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина“
- ПЦПИ при Центральной городской библиотеке ГУК ”Пинская городская централизованная библиотечная система“
- ПЦПИ при Барановичской центральной районной библиотеке им. Я. Чечота ГУК ”Барановичская районная централизованная библиотечная система“
- ПЦПИ при Центральной районной библиотеке ГУК ”Березовская районная библиотечная система“
- ПЦПИ при Центральной районной библиотеке Брестской районной централизованной библиотечной системы
- ПЦПИ при Центральной районной библиотеке им. В.Ф. Проскурова ГУК ”Ганцевичская районная централизованная библиотечная система“
- ПЦПИ при Центральной районной библиотеке Дрогичинской районной централизованной библиотечной системы
- ПЦПИ при Центральной районной библиотеке Жабинковской централизованной библиотечной системы
- ПЦПИ при Центральной районной библиотеке им. Ф. Панферова Ивановской централизованной библиотечной системы
- ПЦПИ при Центральной районной библиотеке им. П. Пестрака ГУК ”Ивацевичская районная библиотечная сеть“
- ПЦПИ при Центральной районной библиотеке им. В.М. Игнатовского ГУК ”Каменецкая районная библиотечная система“
- ПЦПИ при Центральной районной библиотеке ГУК ”Кобринская районная централизованная библиотечная система“
- ПЦПИ при Центральной районной библиотеке Лунинецкой районной централизованной библиотечной системы
- ПЦПИ при Центральной районной библиотеке им. Я. Купалы Ляховичской районной централизованной библиотечной системы
- ПЦПИ при Центральной районной библиотеке ГУК ”Малоритская районная централизованная библиотечная система“
- ПЦПИ при Центральной районной библиотеке им. Е. Янищиц Пинской районной централизованной библиотечной системы
- ПЦПИ при Центральной районной библиотеке им. М. Засима Пружанской районной централизованной библиотечной системы
- ПЦПИ при Центральной районной библиотеке сети публичных библиотек Столинского района