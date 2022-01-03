ВСЕНАРОДНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ.

С проектом изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь можно ознакомиться на Национальном правовом Интернет-портале по ссылке.

Проект в печатном виде будет доступен для ознакомления в публичных центрах правовой информации, функционирующих на базе областных и центральных районных (городских) публичных библиотек республики (список прилагается).

Мнения граждан относительно содержания проекта изменений и дополнений, а также возможные предложения по его совершенствованию направляются в Национальный центр правовой информации одним из следующих способов:

по электронной почте sbor@ncpi.gov.by;

посредством электронной формы (https://sbor.pravo.by/);

в письменном виде по адресу 220030, г. Минск, ул. Берсона, 1а, НЦПИ, с пометкой «Конституция».

Координация работ по сбору откликов граждан по проекту изменений Конституции Республики Беларусь, вынесенному для всенародного обсуждения, проводится Национальным центром правовой информации.

Поступившие материалы будут обобщаться и систематизироваться.

Брестская область