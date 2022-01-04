“С верой в чудо” Какие желания загадывали маленькие жители Лунинетчины в письмах к деду Морозу

Когда мы были маленькими, мы ждали Нового года как самого волшебного праздника в году, с надеждой на чудо. Мандарины и шоколадный Дед Мороз, вата и дождик между оконными рамами, запах живой ели, новогодние гирлянды! Мы просыпались утром и с волнением бежали к елке, в нежные объятия мамы и папы, бабушки и дедушки, которые с самого утра проснулись, чтобы вместе с нами искать под зелеными лапами подарки от Дедушки Мороза.

Cейчас мы выросли и ждем этого необыкновенного праздника, чтобы подарить это волшебство нашим детям, и точно также прячем ночью подарки под елку, чтобы как можно дольше сохранить в их сердцах веру в чудеса, чтобы их глаза светились счастьем, чтобы их мечты сбывались! Ну и конечно же вместе с ними пишем письма Деду Морозу. Заглянули в конверты некоторых и узнали, о чем мечтают современные маленькие жители Лунинетчины.

Андрей, 7 лет

Дорогой Дедушка Мороз. Меня зовут Андрюша и я очень хочу такой же телефон, как у папы. Он дает мне его поиграть только вечером, когда приходит с работы. А мне хочется и утром тоже. А еще хочу, чтобы моя старшая сестра Даша не вредничала и брала меня в свои игры с ее подружками.

Маша, 9 лет

Здравствуй, Дед Мороз. Это Маша. В прошлом году ты подарил мне мобильник. Но я не смогла с ним ходить, потому что он все время падал и разбивался. И я отдала его маме. Подари мне в этом году два мобильника. Мне и маме. А еще мебель в мой кукольный домик, если можешь. Спасибо.

Кирилл, 7 лет

Дорогой Дедушка Мороз, я очень хочу планшет. Чтобы я в него играл только сам, а не вместе с братом. А то мы из-за этого все время деремся. Спасибо.

Даша, 5 лет

Привет Снегурочка и Дедушка. Подарите мне корону принцессы, набор косметики и пышное платье.

Данила, 9 лет

Дедушка Мороз, положи под елку лего-гараж и комплект машинок к нему. Стоит 80 рублей.

Алина, 6 лет

Дед Мороз, хочу, чтобы мама с папой никогда не ругались. А еще набор бус, точно такой, как я видела в магазине.

Матвей, 9 лет

Я хочу щенка, но не буду его просить, потому что у мамы аллергия. А еще вертолет на радиоуправлении.

Саша, 10 лет

Дорогой Дед Мороз! Я подумал и решил, что у меня все есть и мне ничего не нужно. Но у моей мамы часто болит спина, сделай, пожалуйста, так, чтоб она у нее перестала болеть. С Новым годом!

Алиса, 7 лет

Здравствуй, Дедушка Мороз, Снегурочка и Снеговик. Как поживаете? Что делаете? Вам пишут Алиса и Артем. Мне 7 лет, а моему братику 5 месяцев. Подарите нам, пожалуйста, градусник на балкон, мне куклу Лолу, а моему братику – зубки. А еще мне – набор тетрадей с красивой розовой обложкой и гелевые ручки.

Варя, 8 лет

Дедушка Мороз, подари мне специальный кошачий унитаз, а то мама хочет выкинуть мою кошку на улицу. Муся все время писает на ковер.

Яна, 13 лет

Дорогой Дедушка Мороз! Живем мы небогато. Втроем: я, мама и брат (папа погиб в автокатастрофе). Так как денег нет на подарок мне, я пишу сюда, надеясь на чудо, что мое желание исполнится. Я хочу, чтобы моя мама была счастлива всегда и нашла себе мужчину, хочу, чтобы брат меня слушался и ему в подарок машину на пульте управления. С наступающим Новым годом!

У тринадцати детей из социально-педагогического центра, родители которых отдали предпочтение алкоголю, нет ни дома, ни любви мамы и папы, ни объятий любящих родных, есть только вера: у малышей – в Дедушку Мороза, который не забудет о них в канун Нового года, у детей постарше – в человеческую доброту, в то, что по ту сторону стен центра есть люди, которые знают об их судьбе, и которые способны на самый важный поступок: подарить счастье! Их просьбы, как и у многих детей: игрушки, гаджеты, конфеты, но среди всего детского перечня — щемящие сердце строки о внимании…

Саша, 5 лет

Здравствуй, Дедушка Мороз. Меня зовут Сашка. В этом году я вела себя хорошо. Я очень хотела бы получить в подарок куклу. А еще – внимание и любовь ко мне моей мамы, и чтобы она хотя бы один раз в неделю встречалась со мной, потому что я очень сильно по ней скучаю. Передай ей, пожалуйста, что я ее жду в Вульке 1.

Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г. Лунинца – это центр для детей с особенностями в возрасте с 3 до 17 лет. Сейчас таких деток 27. Из-за тяжелых заболеваний они нуждаются в постоянном уходе и помощи. Из-за своих недугов они не могут писать, многие плохо говорят, поэтому письма Дедушке Морозу за них написали воспитатели.

Катя, 14 лет

Дорогой Дедушка Мороз, я очень люблю праздники и особенно Новый год. Люблю рисовать и поэтому подари мне, пожалуйста, мольберт и большую коробку фломастеров.

Даша, 15 лет

Здравствуй, Дедушка Мороз. Мы с мамой уже украсили дом и поставили красивую елку, приезжай посмотреть. Подари мне, пожалуйста, много-много конфет и большую мозаику.

Наталья Орешкевич.