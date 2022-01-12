Налоговыми органами Брестчины за 2021 год в принудительном порядке взыскано более 25 миллионов рублей

По оперативным данным по итогам работы за 2021 год налоговыми органами Брестской области в принудительном порядке взыскано более 25,4 млн. рублей или 1,3 процента от поступивших в бюджет платежей.

Так, со счетов плательщиков, несвоевременно рассчитывающихся с бюджетом, взыскано 1,1 млн. рублей, со счетов их дебиторов списано 23,9 млн. рублей, изъято из касс 0,2 млн. рублей наличных денежных средств, поступления от реализации имущества должников составили 0,2 млн. рублей.

Пресс-центр инспекции МНС Республики Беларусь по Брестской области