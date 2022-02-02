Общественная приёмная: изменения и дополнения Конституции

2 февраля 2022 года с 16 до 18 часов в общественной приемной районной организации РОО «Белая Русь» личный прием граждан проведет первый заместитель председателя райисполкома – начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Савина Александр Иванович по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь и вопросам жизнедеятельности населения района.

Также будет работать телефон горячей линии, вопросы на которую можно задать по телефону 6-15-64.

Общественная приёмная расположена по адресу: г.Лунинец, ул.Красная, 74, 3-й этаж.