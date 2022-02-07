Василий Басевич: участие в референдуме – это гражданский долг каждого белоруса (Лунинецкий район)

Совсем скоро, 27 февраля, состоится республиканский референдум по изменениям и дополнениям Конституции Беларуси. Своим мнением о проекте Основного Закона страны поделился директор ОАО «Спецжелезобетон» Василий Басевич:

– Участие в референдуме – это гражданский долг каждого белоруса, это мероприятие, которое нужно нам всем, не только сенаторам, депутатам, генералам, чиновникам. Нам всем очень важно, чтобы Беларусь оставалась суверенным и независимым государством. Думаю, многие оценили, что Беларусь по-прежнему остается крепкой президентской республикой, и Глава государства выступает гарантом нашей стабильной жизни. Также остаются два государственных языка: белорусский и русский. Высказать свое мнение по проекту может каждый. Важно помнить, что только белорусский народ имеет право принимать судьбоносные для страны решения. Проект Основного Закона находится в свободном доступе, каждый, прежде чем идти голосовать на референдум, может ознакомиться с ним. И это важно, ведь люди должны знать, за что они голосуют. Невозможно быть водителем транспортного средства, не зная Правил дорожного движения. Уверен, что Основной Закон, который мы определим на референдуме, будет способствовать укреплению мира и согласия на белорусской земле, а также формированию сбалансированной международной повестки дня, позволит нашему государству сохранить стабильность и суверенитет, ведь главные посылы – социальная защита граждан и нашего конституционного строя на будущее.