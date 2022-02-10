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Житель Лунинецкого района из мести донес на инспектора и… стал фигурантом уголовного дела

10.02.2022
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В начале января 56-летний житель Лунинецкого района сообщил следователям, что сотрудник ГАИ якобы получил взятку за то, что не привлек бесправника к ответственности.

Обвинения опровергли оперативники брестского облуправления собственной безопасности МВД. Установлено, что в указанное заявителем время инспектор находился в другом месте и не совершал преступление. После представленных доказательств сельчанину пришлось признаться в обмане.

С его слов, сделал это из мести к милиционеру: тот трижды привлекал водителя к административной ответственности.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

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