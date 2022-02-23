О референдуме, Конституции и внешних вызовах. Встречи в трудовых коллективах Лунинецкого района

Председатель районного Совета депутатов Виктор Рафалович и прокурор района Юрий Прокопчук провели встречу с коллективом Лунинецкой ТЭЦ.

Разговор вёлся об изменениях и дополнениях Конституции Республики Беларусь. Виктор Анатольевич акцентировал внимание на важности республиканского референдума по этому вопросу: необходимости сохранения историко-культурных и духовных ценностей белорусов, защиты независимости и суверенитета нашей страны, а также потребности закрепления новых положений в Конституции в связи с развитием общества и экономики.

В свою очередь Юрий Иванович затронул тему профилактики правонарушений и преступлений, в том числе и экстремистской направленности.