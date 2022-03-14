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Выплата «серой зарплаты». В отношении владельцев сетевого издания «Медиа-Полесье» возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления служебными полномочиями

14.03.2022
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Органы прокуратуры Брестской области с 2020 года неоднократно устанавливали нарушения законодательства о средствах массовой информации в работе сетевого издания «Медиа-Полесье».

Например, вскрыты факты публикации недостоверных сведений, направленных на нагнетание обстановки и формирование у общественности негативного отношения к власти, а в отдельных случаях – экстремистских материалов. За такие нарушения владелец ресурса – ООО «МП компани» – в 2020-2021 годах 4 раза привлекался к административной ответственности. Вместе с тем меры к исправлению ситуации не были приняты. 

В итоге по инициативе прокуратуры Брестской области доступ к названному сетевому изданию был ограничен.

Примечательно, что должностные лица ООО «МП компани», выступавшие за недопустимость любых нарушений закона, сами неоднократно нарушали права своих сотрудников.

В частности, прокуратура во взаимодействии с органами финансовых расследований установила, что в течение более двух лет директор и учредитель организации не производили налоговые выплаты и обязательные отчисления в Фонд социальной защиты населения и Белгосстрах в отношении отдельных работников.

Подобные действия повлекли нарушения прав граждан на социальное обеспечение. Выплата «серой зарплаты» не только лишила работников возможности включения данного периода в трудовой стаж при исчислении пенсии, но и причинила ущерб государству в сумме свыше 10 тыс. рублей.

Собранные прокуратурой Лунинецкого района материалы стали основанием для возбуждения в отношении директора и учредителя общества уголовного дела по факту злоупотребления служебными полномочиями по ст.424 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Фото: прокуратура Брестской области

Служба информации прокуратуры Брестской области

 

 
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