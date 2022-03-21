АгропромНовости районаОбщество

Акционерам ОАО «Вульковский рассвет» производиться выплата начисленных на акции дивидендов за 2021 год (Лунинецкий район)

21.03.2022
25

Уважаемые акционеры ОАО «Вульковский рассвет»! В период с 1 апреля по 31 декабря 2022 года с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (за исключением выходных (суббота, воскресенье) и праздничных дней) будет производиться выплата начисленных на акции дивидендов за 2021 год в кассе, расположенной по адресу: аг. Вулька 2, ул. Советская, 31 (административное здание Общества).

Для получения при себе иметь следующие документы: акционеру общества – паспорт; представителю акционера – паспорт и доверенность.

 

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Товарищеский матч по мини-футболу организовали в колледже Лунинца

Товарищеский матч по мини-футболу организовали в колледже Лунинца

21.03.2022
Photo of Ещё два пожара в Лунинецком районе. Горели хозпостройки

Ещё два пожара в Лунинецком районе. Горели хозпостройки

21.03.2022
Photo of «Они сами подписывают себе приговор». Карпенков о попытках терроризма на железной дороге

«Они сами подписывают себе приговор». Карпенков о попытках терроризма на железной дороге

21.03.2022
Photo of В Беларуси в январе-феврале увеличилась заболеваемость ВИЧ-инфекцией

В Беларуси в январе-феврале увеличилась заболеваемость ВИЧ-инфекцией

20.03.2022
Photo of Как навести порядок на подворье без трагических последствий. В МЧС рассказали о мерах предосторожности

Как навести порядок на подворье без трагических последствий. В МЧС рассказали о мерах предосторожности

20.03.2022
Photo of Изменяется порядок курсирования поездов

Изменяется порядок курсирования поездов

20.03.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть