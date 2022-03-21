Уважаемые акционеры ОАО «Вульковский рассвет»! В период с 1 апреля по 31 декабря 2022 года с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (за исключением выходных (суббота, воскресенье) и праздничных дней) будет производиться выплата начисленных на акции дивидендов за 2021 год в кассе, расположенной по адресу: аг. Вулька 2, ул. Советская, 31 (административное здание Общества).

Для получения при себе иметь следующие документы: акционеру общества – паспорт; представителю акционера – паспорт и доверенность.