Каникулы! Госавтоинспекция призывает родителей и водителей уделить повышенное внимание безопасности детей

Госавтоинспекция призывает родителей и водителей уделить повышенное внимание безопасности детей в начале каникул

25 марта Госавтоинспекция проводит по всей стране Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Пристегни себя и своих пассажиров!» Профилактические мероприятия направлены на пропаганду использования ремней безопасности, детских удерживающих устройств и мотошлемов.

Тема использования пассивных средств безопасности особенно актуальна накануне каникул, когда родители начинают массовую перевозку детей к местам отдыха. Также с приходом весны обостряется проблема обеспечения безопасности водителей мототранспорта, использования ими мотошлемов и защитной экипировки.

Наряды ДПС уделяют повышенное внимание соблюдению водителями требований безопасной перевозки детей, использования ремней безопасности всеми сидящими в автомобиле, а также усилили контроль за мотоциклистами.

Сотрудники ГАИ посещают трудовые коллективы, где рассказывают о правилах личной безопасности при участии в дорожном движении, причинах и последствиях ДТП, напоминают о правилах безопасной перевозки несовершеннолетних и об ответственности за нарушения ПДД.

Получить травму или погибнуть в дорожном происшествии рискуют люди, сидящие как на передних, так и на задних сидениях автомобиля. В случае ДТП не пристегнутый пассажир с заднего сидения будет выброшен инерционной силой вперед. В результате он может вылететь через ветровое стекло, либо травмировать тех, кто сидит рядом и впереди. Именно поэтому в Правилах дорожного движения закреплено требование об обязательном использовании ремней безопасности всеми находящимися в автомобиле.

Водитель обязан быть пристегнутым и не перевозить пассажиров с не пристегнутыми ремнями безопасности, а при движении на мотоцикле, мопеде – быть в застегнутом мотошлеме и не перевозить пассажиров без мотошлема.

Для безопасной перевозки маленьких пассажиров самым надежным является специальное детское автокресло, сконструированное с учетом всех особенностей детского организма, подобранное в соответствии с весом и ростом ребенка.

Детей, достигших 12-летнего возраста, или рост которых превышает 150 сантиметров можно перевозить без удерживающих устройств, но обязательно пристегивать ремнем безопасности.

Несоблюдение водителями и пассажирами правил использования ремней безопасности и мотошлемов является одной из сопутствующих причин высокой тяжести последствий ДТП.

За нарушение правил пользования ремнями безопасности и мотошлемами предусмотрена ответственность водителя в виде штрафа в размере до 1 базовой величины. За повторное в течение года нарушение этого требования правил с водителя взыскивается штраф в размере от 2 до 5 б.в.

За нарушение правил перевозки пассажиров (детей) предусмотрен штраф до 4 б.в. За повторное нарушение взыскивается штраф в размере от 2 до 8 б.в.

Источник: МВД