ГАИ особое внимание уделяет мотоциклистам

С 25 марта по 3 апреля 2022 года Госавтоинспекция Республики Беларусь проведет республиканскую профилактическую акцию по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта.

Начало теплого сезона традиционно знаменуется тем, что на дороги выезжает огромное количество мотоциклистов, водителей мопедов и скутеров. Вместе с тем, неумелое вождение двухколесного транспорта и невнимательность автомобилистов приводят к ДТП с участием двухколесной техники.

Только в минувшем году на территории республики по вине водителей мототранспорта произошло 176 ДТП, в которых 24 человека погибли, 176 получили травмы и увечья.

Сотрудниками Госавтоинпсекции будут организованы профилактические отработки населенных пунктов и прилегающих к ним автодорог, направленные на предупреждение и пресечение нарушений Правил дорожного движения водителями мототранспорта с применением гласного, негласного и смешанного контроля за дорожным движением, в том числе с использованием имеющегося в подразеделениях ГАИ служебного моторанспорта.

Не меньшее внимания будет уделено профилактической и разъяснительной работе по повышению дисциплинированности

и культуры вождения как с руководителями и участниками официальных мотоклубов и движений, так и с индивидуальными владельцами двухколесной техники.

Главная обязанность водителя мотоцикла — получение водительского удостоверения соответствующей категории и использование мотошлема, а также защитного костюма. Во избежание неприятностей на дороге, в первую очередь, необходимо хорошо освоить навыки вождения в разных дорожных условиях, соблюдать скоростные режимы, правила маневрирования, быть предельно внимательными и осторожными. Практика показывает, что секундная потеря бдительности на дороге может привести к ДТП с тяжелыми последствиями.

В свою очередь автомобилисты во время выполнения поворота, разворота или иного маневра обязаны убедиться в отсутствии мотоциклиста и обязательно включать указатели поворота!

Источник: Главное управление ГАИ МВД Республики Беларусь