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60-летие отпраздновал лунинецкий “Водоканал” (фоторепортаж)

02.06.2023
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Торжественное мероприятие прошло в актовом зале предприятия. Поздравили работников и ветеранов производства, а также вручили награды заместитель генерального директора Брестского областного унитарного предприятия “Управление ЖКХ” Андрей Круглей, заместитель председателя Лунинецкого райисполкома Сергей Черненко, директор “Водоканала” Виталий Гаврилович и председатель профкома Инесса Ярмушевич. А затем для собравшихся прозвучал праздничный концерт.

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Photo of LNC

LNC

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