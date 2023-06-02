60-летие отпраздновал лунинецкий “Водоканал” (фоторепортаж)

Торжественное мероприятие прошло в актовом зале предприятия. Поздравили работников и ветеранов производства, а также вручили награды заместитель генерального директора Брестского областного унитарного предприятия “Управление ЖКХ” Андрей Круглей, заместитель председателя Лунинецкого райисполкома Сергей Черненко, директор “Водоканала” Виталий Гаврилович и председатель профкома Инесса Ярмушевич. А затем для собравшихся прозвучал праздничный концерт.