Команда профессионально-технического колледжа Лунинца заняла второе место в областном этапе игры «Сила закона: мы и право»

Состоялся областной этап I республиканской интеллектуально-правовой игры «Сила закона: мы и право», посвящённой Дню Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь среди учащихся учреждений профессионально-технического образования.

Как рассказала первый секретарь районной организации «БРСМ» Ольга Арабей, в онлайн формате за победу боролись 13 команд. Наша команда «Вымпел» УО » ЛГПТК СП» заняли почётное 2 место, от победы команду отделил всего 1 балл. Ребята в очередной раз доказали высокий уровень своих знаний, и профессионализм своих преподавателей