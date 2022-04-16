2022 - Год исторической памятиОбщество

«61-899» – цифры на левой руке 83-летней Екатерины Дятлович. Узница Освенцима о «жизни» в крупнейшем нацистском концлагере (видео)

16.04.2022
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«61-899» – цифры на левой руке 83-летней Екатерины Дятлович из местечка Тимковичи возле Копыля. Под таким номером она значилась в крупнейшем нацистском концлагере Освенцим – с лета 1942-го до того январского утра 1945-го, когда увидела красную звёздочку на пилотке освободителя.

В Год исторической памяти ОНТ представляет рубрику, в которой будут говорить живые свидетели зверств нацистов. Их важно выслушать и услышать. Особенно сейчас.

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