«61-899» – цифры на левой руке 83-летней Екатерины Дятлович. Узница Освенцима о «жизни» в крупнейшем нацистском концлагере (видео)

«61-899» – цифры на левой руке 83-летней Екатерины Дятлович из местечка Тимковичи возле Копыля. Под таким номером она значилась в крупнейшем нацистском концлагере Освенцим – с лета 1942-го до того январского утра 1945-го, когда увидела красную звёздочку на пилотке освободителя.

В Год исторической памяти ОНТ представляет рубрику, в которой будут говорить живые свидетели зверств нацистов. Их важно выслушать и услышать. Особенно сейчас.