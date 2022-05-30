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Временное отключение электроэнергии в Лунинце и Микашевичах

30.05.2022
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Лунинецкий район электрических сетей сообщает, что в связи с производством работ на оборудовании трансформаторной подстанции будет отключена электроэнергия в г. Лунинец ул. Островского (2-18, 1-19), Революционная (3-7, 4-6), Сельская (1-17, 2-16), Я.Колоса (29-31), пер.Горького в период времени с 09.00 до 17.00 31.05.2022

В связи с производством работ на оборудовании трансформаторной подстанции будет отключена электроэнергия в г. Микашевичи ул. 17-го Сентября, Партизанская, Ленинская (5-31), Парковая, Грязновского, Болотная, Железнодорожная (1-15, 2-14), пл.Коржа, пер. Болотный, Банный, Набережный, Новая (2-38, 7-37), Бр.Цубы (1-23), пер.Новый (8-12, 7-13), Озерный, Ленинская,35 , пер. Фабричный, Фабричная (7-23, 8-12Б) в период времени с 09.00 до 17.00 02.06.2022

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