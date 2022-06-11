Какие дома в Вульковском сельсовете могут признать пустующими (Лунинецкий район)

Извещение о наличии оснований для признания жилых домов пустующими

Лунинецкий район, аг. Вулька 2, ул. Октябрьская, д. 47

Лица, имеющие право пользования пустующим домом, – Ярохович М.С. Более 3 лет в доме никто не проживает. Жилищно-коммунальные услуги, расходы за электроэнергию не оплачиваются, а также не выполняются требования об обязательном страховании строений. Размер пустующего дома 10,5х4,6 м, общая площадь пустующего дома – сведения отсутствуют, материал стен – деревянный брус, одноэтажный. На придомовой территории хозяйственных и иных построек не имеется. По визуальному осмотру дом не находится в аварийном состоянии. Земельный участок не зарегистрирован.

Лунинецкий район, аг. Вулька 2, ул. Октябрьская, д. 8а

Данный дом принадлежал на праве собственности Климашевскому Д. Лица, имеющие право пользования пустующим домом, – Мокейчик М.Д. Более 3 лет в доме никто не проживает. Жилищно-коммунальные услуги, расходы за электроэнергию не оплачиваются, а также не выполняются требования об обязательном страховании строений. Размер пустующего дома 6,7х5,2 м, общая площадь пустующего дома – сведения отсутствуют, материал стен – деревянный брус, одноэтажный. На придомовой территории расположены хозяйственные и иные постройки: пристройка к дому, колодец. По визуальному осмотру дом не находится в аварийном состоянии. Земельный участок не зарегистрирован.

Лунинецкий район, аг. Вулька 2, ул. Подлесочная, д. 84

Данный дом принадлежал на праве собственности Невдаху Ф.В. Лица, имеющие право пользования пустующим домом, – Невдах С.Т. Более 3 лет в доме никто не проживает. Жилищно-коммунальные услуги, расходы за электроэнергию не оплачиваются, а также не выполняются требования об обязательном страховании строений. Размер пустующего дома 8,6х6,5 м, общая площадь пустующего дома – сведения отсутствуют, материал стен – деревянный брус, одноэтажный. На придомовой территории расположены хозяйственные и иные постройки: два деревянных сарая. По визуальному осмотру дом находится в аварийном состоянии, что не является следствием природного и техногенного характера, боевых действий и актов терроризма. Земельный участок не зарегистрирован.

Лунинецкий район, д. Бродница, ул. Лесная, д. 28

Данный дом принадлежал на праве собственности Свибович Т.А. Лица, имеющие право пользования пустующим домом, – Свибович В.И. Более 3 лет в доме никто не проживает. Жилищно-коммунальные услуги, расходы за электроэнергию не оплачиваются, а также не выполняются требования об обязательном страховании строений. Размер пустующего дома 8,1х6,2 м, общая площадь пустующего дома – сведения отсутствуют, материал стен – деревянный брус, одноэтажный. На придомовой территории расположены хозяйственные и иные постройки: четыре деревянных сарая. По визуальному осмотру дом находится в аварийном состоянии, что не является следствием природного и техногенного характера, боевых действий и актов терроризма. Земельный участок не зарегистрирован.

Лунинецкий район, д. Бродница, ул. Новая, д. 33

Данный дом принадлежит на праве собственности Боричевской Е.Н. Более 3 лет в доме никто не проживает. Жилищно-коммунальные услуги, расходы за электроэнергию не оплачиваются, а также не выполняются требования об обязательном страховании строений. Размер пустующего дома 12,1х6,2 м, общая площадь пустующего дома – 39,0 м.кв, материал стен – деревянный брус, одноэтажный. На придомовой территории расположены хозяйственные и иные постройки: деревянный сарай, погреб, колодец. По визуальному осмотру дом не находится в аварийном состоянии. Жилой дом расположен на земельном участке площадью 0,2400 га, предоставленный в пожизненное наследуемое владение. Земельный участок имеет ограничения (обременения) – расположен в охранной зоне линии электропередачи напряжением до 1000 вольт, площадь 0,0033 га.

Лунинецкий район, д. Бродница, ул. Песчаная, д. 8д

Данный дом принадлежит на праве собственности Боричевской Е.Н. Более 3 лет в доме никто не проживает. Жилищно-коммунальные услуги, расходы за электроэнергию не оплачиваются, а также не выполняются требования об обязательном страховании строений. Размер пустующего дома 11,5х6,1 м, общая площадь пустующего дома – 42,1 м.кв, материал стен – деревянный брус, одноэтажный. На придомовой территории расположены хозяйственные и иные постройки: пристройка к дому, погреб. По визуальному осмотру дом не находится в аварийном состоянии. Земельный участок не зарегистрирован.

Лунинецкий район, д. Бродница, ул. Песчаная, д. 29

Данный дом принадлежит на праве собственности Приборовичу А.А. Более 3 лет в доме никто не проживает. Жилищно-коммунальные услуги, расходы за электроэнергию не оплачиваются, а также не выполняются требования об обязательном страховании строений. Размер пустующего дома 9,3х4,6 м, общая площадь пустующего дома – сведения отсутствуют, материал стен – деревянный брус, одноэтажный. На придомовой территории расположены хозяйственные и иные постройки: колодец. По визуальному осмотру дом не находится в аварийном состоянии. Земельный участок не зарегистрирован.

Лунинецкий район, д. Бродница, ул. Садовая, д. 5

Данный дом принадлежит на праве собственности Сироткиной В.Н. Более 3 лет в доме никто не проживает. Жилищно-коммунальные услуги, расходы за электроэнергию не оплачиваются, а также не выполняются требования об обязательном страховании строений. Размер пустующего дома 9,6х5,2 м, общая площадь пустующего дома – 45,0 м.кв, материал стен – деревянный брус, одноэтажный. На придомовой территории расположены хозяйственные и иные постройки: два деревянных сарая, гараж, погреб. По визуальному осмотру дом не находится в аварийном состоянии. Жилой дом расположен на земельном участке площадью 0,2492 га, предоставленный в пожизненное наследуемое владение. Земельный участок имеет ограничения (обременения) – расположен в охранной зоне электрических сетей, площадь 0,0083 га.

Лунинецкий район, аг. Красная Воля, ул. Мира, д. 48

Данный дом принадлежал на праве собственности Тупеко А.К. Лица, имеющие право пользования пустующим домом, – Сыцевич В.М. Более 3 лет в доме никто не проживает. Жилищно-коммунальные услуги, расходы за электроэнергию – оплачиваются, не выполняются требования об обязательном страховании строений. Размер пустующего дома 9,6х5,5 м, общая площадь пустующего дома – 43,0 м.кв, материал стен – деревянный брус, одноэтажный. На придомовой территории расположены хозяйственные и иные постройки: два деревянных сарая, колодец. По визуальному осмотру дом не находится в аварийном состоянии. Земельный участок не зарегистрирован.

Лунинецкий район, д. Застенок, пер. Лесной, д. 4

Данный дом принадлежал на праве собственности Пятнице Е.М. Лица, имеющие право пользования пустующим домом, – Пятница А.С. Более 3 лет в доме никто не проживает. Жилищно-коммунальные услуги, расходы за электроэнергию не оплачиваются, а также не выполняются требования об обязательном страховании строений. Размер пустующего дома 8,1х7,5 м, общая площадь пустующего дома – 45,1 м.кв, материал стен – деревянный брус, одноэтажный. На придомовой территории расположены хозяйственные и иные постройки: деревянный сарай, колодец. По визуальному осмотру дом не находится в аварийном состоянии. Земельный участок не зарегистрирован.

К сведению всех лиц, имеющих право владения и (или) пользования данными домами.

Вульковский сельский исполнительный комитет ставит вас в известность, что в отношении вышеуказанных индивидуальных жилых домов, Вульковский сельский исполнительный комитет намерен принять решение о признании жилых домов пустующими и включить их в реестр пустующих домов, для последующего обращения в суд Лунинецкого района с исковым заявлением о признании жилых домов бесхозяйными и передаче их в собственность административно-территориальной единицы и по причине того, что лица, имеющие право владения и пользования данными домами, в течение последних трех лет не проживали в них ни одного дня.

В случае вашего намерения использовать вышеуказанный дом для проживания, вам необходимо в срок не позднее одного месяца с момента опубликования настоящего извещения, предоставить в Вульковский сельский исполнительный комитет (225666, ул. Советская, д. 31 аг. Вулька 2, Брестская обл., тел./факс 8-(01647)-96-336, адрес электронной почты vulselisp@brest.by), – уведомление о намерении использовать жилой дом для проживания (далее – Уведомление), а также в течение одного года принять меры по приведению жилого дома и земельного участка, на котором он расположен, в состояние, пригодное для использования их по назначению (целевому назначению), в том числе путем осуществления реконструкции либо капитального ремонта жилого дома (далее – приведение в пригодное состояние).

Уведомление подается вами лично либо вашим законным представителем, или направляется по почте заказным почтовым отправлением, либо нарочным (курьером), либо по электронной почте или факсимильной связи с приложением копии документа, удостоверяющего личность лица, которое предоставляет уведомление, а при предоставлении уведомления вашим представителем – дополнительно копии документа, удостоверяющего личность вашего представителя, и документа, подтверждающего его полномочия.

К уведомлению прилагаются также копии документа, подтверждающего принадлежность жилого дома на праве собственности либо ином законном основании, а наследникам, фактически принявшим наследство, но не оформившими прав на жилой дом, уведомление может быть подано при условии предоставления документов, подтверждающих фактическое принятие наследства.

При наличии уважительных причин, препятствующих подаче уведомления и приведению жилого дома и земельного участ-ка в пригодное состояние, вы должны уведомить Вульковский сельский исполнительный комитет лично или заказным почтовым отправлением, либо нарочным (курьером), либо по электронной почте или факсимильной связи не позднее одного месяца со дня опубликования настоящего извещения.

Не предоставление уведомления в срок, а также непринятие указанных в настоящем извещении мер по приведению в пригодное состояние в установленный срок являются отказом от права собственности на жилой дом.