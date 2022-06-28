Лето продолжается! Играем в мини-футбол! (Лунинецкий район)

Лето продолжается, а значит и продолжается активный отдых и время спорта. Так совместными усилиями Комиссии по делам несовершеннолетних, сотрудниками ИДН Лунинецкого РОВД, РФСК «Здоровье» и отделом идеологической работы, культуры и по делам молодежи Лунинецкого райисполкома организован турнир по мини-футболу среди команд города Микашевичи и города Лунинца.

Борьба между командами была интригующей. Болельщики поддерживали свои команды. Участники награждены грамотами и сладкими призами!