Лукашэнка: мы ганарымся сваёй зямлёй, не адмовімся ад яе ні пры якіх абставінах. Выступление Президента Беларуси на празднике «Купалье. Александрия собирает друзей»

Выступление Президента Беларуси на празднике «Купалье. Александрия собирает друзей»

(Аплодисменты)

Вялікі дзякуй!

Шаноўныя сябры, дорогие друзья, сардэчна запрашаю вас усіх і тых, хто нас сёння бачыць па тэлебачанні, на цудоўную александрыйскую зямлю.

Вельмі рады таму, што з году ў год у гэтыя сакральныя для нашага народа вечары я вітаю тут усё больш і больш нашых гасцей.

Па-першае, сапраўдных беларусаў — разумных, добрых, сумленных, якія разам, як у нас кажуць, талакой, могуць і працаваць, і святкаваць.

Па-другое, шчырых сяброў, што цікавяцца нашай найбагацейшай народнай культурай.

Але, каб яе зразумець, гэту культуру, трэба разам з намі дакрануцца да старажытных беларускіх традыцый, убачыць прыгажосць купальскай ночы, надыхацца водарам квітнеючых летніх палёў. Адчуць, як недзе ў глыбіні душы чароўнай папараць-кветкай прарастаюць любоў і асаблівая павага да беларускай зямлі і беларускага народа.

Кожны, хто хоць раз пабываў у нашай краіне, пазнаёміўся з людзьмі, дакладна ведае: мы, беларусы, мудрыя, годныя і вольныя людзі. Мы шануем сваіх продкаў, добра ведаем сваіх герояў. З адкрытай душой сустракаем тых, хто прыйшоў з мірам. Заўсёды гатовы падзяліцца кавалкам хлеба і даць прытулак тым, хто страціў сёння ўсё.

Мы ганарымся сваёй гісторыяй і сваёй зямлёй. І ні пры якіх абставінах не адмовімся ад гэтай зямлі. Але мы ніколі не дазволім дыктаваць нам, як жыць і што рабіць.

Я добра ведаю, сапраўдны беларус – той, хто мае тут дом і заўжды будзе яго абараняць. Калі спатрэбіцца, то і са зброяй у руках. Таму што гэты дом у нас — адзіны.

Мы адказныя за яго. І перад тымі, хто быў на гэтай зямлі да нас, і перад тымі, хто прыйдзе пасля нас. Нездарма казалі нашы продкі: «Свая хатка — родная матка, а чужая — мачаха».

Именно на таком празднике хорошо понимаешь, почему для жителей Александрии и окрестностей дни Купалья — одни из самых долгожданных в году. К ним готовятся много месяцев, чтобы все получилось на славу. Ведь люди ждут самых дорогих и близких друзей.

Я хочу выразить глубочайшую признательность всем, кто, не жалея времени и сил, подарил нам сегодня прекрасный праздник. Знаете, я заметил, что из года в год он становится все краше и краше. И это благодаря тем, кто в этот берег древнего Днепра вложил свою душу. Огромное спасибо вам, организаторам и участникам мероприятий Александрии.

(Аплодисменты)

Ну и конечно, спасибо всем вам, нашим дорогим зрителям. Этот зал под звездным июльским небом не вмещает всех желающих. Но миллионы, миллионы белорусов, наших родных, близких, соседей увидят сегодня и в последующие дни нас в других средствах массовой информации и по телевидению. Так много людей, которые проводят выходные со своими многочисленными «сябрамі» тут, в Александрии, редко найдешь на каком-либо другом празднике. Душевной атмосферы и чувства единства здесь всегда с лихвой хватает на всех наших друзей. Спасибо, что мы вместе снова окунаемся в купальскую сказку. Добрую, веселую и обязательно со счастливым финалом. Счастья нам сегодня, поверьте, так не хватает. Хотелось бы больше, а вообще, много его и не бывает.

За этот год, который мы не виделись с вами вот в таком формате, столько произошло нового, неожиданного, приятного и совсем неприятного. Особенно в родной нашей Украине. Вы видите, что происходит и что там творится. И каждый день приносит разные новости оттуда: и радостные, но больше всего — печальные. Но вот этот седовласый Днепр, который объединил наши славянские народы, я уверен, в ближайшее время увидит здесь, на этом берегу, и наших украинских друзей. Мы, россияне и белорусы, с удовольствием готовы их видеть на нашем празднике.

Дорогие друзья! Будьте здоровы и счастливы, живите богато, любите близких и свою родную Беларусь. С праздником вас!

(Аплодисменты).