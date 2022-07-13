Субботний танцевальный вечер отдыха «Кому до 30 в душе!» в Микашевичах

Микашевичский горисполком совместно с Филиалом Государственного учреждения «Лунинецкий ТЦСОН» в г. Микашевичи 16 июля 2022 года в 20.00 часов приглашает всех желающих приятно провести время на танцевальном Вечере отдыха «Кому до 30 в душе!».

Место проведения – стадион г. Микашевичи, ул. Молодёжная, 40.

Среди множества проблем, волнующих сегодня человечество, одна из важнейших – проблема гиподинамии (недостатка движения). Движение – это жизнь и здоровье.

Сократ рекомендовал своим современникам: «Кто хочет иметь тело лёгким, а ум свежим – танцуйте!»

Давайте прислушаемся к этому совету и будем побольше двигаться и танцевать!!!

Приглашаем забыть все свои переживания и проблемы, немного передохнуть и вспомнить, пусть не все, но очень многое и окунуться в мир песен, музыки и танцев!

В тёплой дружеской атмосфере Вы сможете пообщаться и найти новых друзей, послушать и потанцевать под песни и музыку разных лет и направлений, поучаствовать в викторинах и конкурсах!