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Субботний танцевальный вечер отдыха «Кому до 30 в душе!» в Микашевичах

13.07.2022
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Микашевичский горисполком совместно с Филиалом Государственного учреждения «Лунинецкий ТЦСОН» в г. Микашевичи 16 июля 2022 года в 20.00 часов приглашает всех желающих приятно провести время на танцевальном  Вечере отдыха «Кому до 30 в душе!».

 Место проведения – стадион г. Микашевичи, ул. Молодёжная, 40.

Среди множества проблем, волнующих сегодня человечество, одна из важнейших – проблема гиподинамии (недостатка движения). Движение – это жизнь и здоровье.

Сократ рекомендовал своим современникам: «Кто хочет иметь тело лёгким, а ум свежим – танцуйте!»

Давайте прислушаемся к этому совету и будем побольше двигаться и танцевать!!!

Приглашаем забыть все свои переживания и проблемы, немного передохнуть и вспомнить, пусть не все, но очень многое и окунуться в мир песен, музыки и танцев!

В тёплой дружеской атмосфере Вы сможете пообщаться и найти новых друзей, послушать и потанцевать под песни и музыку разных лет и направлений, поучаствовать в викторинах и конкурсах!

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