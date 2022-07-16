Читатели обращают внимание на состояние дорог (Лунинецкий район)

Тема ремонта дорог довольно актуальна для Лунинецкого района. Об этом свидетельствуют и обращения граждан как руководству района, так и на областном уровне. Так, например, о необходимости ремонта определённых дорог говорилось во время недавних совместных выездного приёма граждан и «прямой телефонной линии» прокурора Брестской области Виктора Климова и председателя Комитета государственного контроля Брестской области Оксаны Цылько с жителями района.

В целом все проблемные участки дорог известны и, по существу, ремонтные работы по мере возможности проводятся в первую очередь на наиболее проблемных участках с учётом важности дороги, интенсивности движения, маршрутов автобусов и т.д.

Естественно. что проблем хватает и читатели «Лунінецкіх навін» обращают внимание дорожников на одну из них. Это участок от поворота с Редигерово на Перуново. Читатели отмечают, что с мая по июль состояние дорожного полотна уже значительно ухудшилось. Фото сделано два дня назад