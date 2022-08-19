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В Лунинецком районе введён запрет на посещение лесов

19.08.2022
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С 18 августа 2022 года введено временное ограничение на посещении лесного фонда Лунинецкого района по условиям погоды с 9.00 до 21.00.

В этот период времени запрещено нахождение граждан в лесном фонде Лунинецкого района, а также въезд транспортных средств на территорию лесного фонда, за исключением лесных дорог, ведущих к населенным пунктам, а также за исключением транспортных средств юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, и органов, осуществляющих контроль в соответствии со статьей 106 Лесного кодекса Республики Беларусь.

По информации Лунинецкого лесхоза

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