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Особое внимание охране объектов территориальной обороны в Лунинецком районе

23.09.2022
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В Лунинецком районе проведено занятие по организации охраны и обороны объектов территориальной обороны.

На занятие привлекались начальники объектов территориальной обороны района. Заместитель председателя Лунинецкого районного исполнительного комитета Черненко Сергей Вячеславович, заслушал доклады начальников по порядку подготовки в инженерном отношении объектов территориальной обороны и поставил задачи.

Владимир Коховец, военный комиссар Лунинецкого и Ганцевичского районов 

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