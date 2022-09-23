Особое внимание охране объектов территориальной обороны в Лунинецком районе

В Лунинецком районе проведено занятие по организации охраны и обороны объектов территориальной обороны.

На занятие привлекались начальники объектов территориальной обороны района. Заместитель председателя Лунинецкого районного исполнительного комитета Черненко Сергей Вячеславович, заслушал доклады начальников по порядку подготовки в инженерном отношении объектов территориальной обороны и поставил задачи.

Владимир Коховец, военный комиссар Лунинецкого и Ганцевичского районов