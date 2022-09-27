Как защитить память и правду? Этот отнюдь не риторический актуальный вопрос современности прозвучал в ходе недавнего посещения Президентом Беларуси Александром Лукашенко мемориального комплекса «Хатынь». Что думают по этому поводу на Брестчине?

«Тезис о несамостоятельности Беларуси и белорусов-несостоятелен»

Андрей БОДАК, доцент кафедры всеобщей истории БрГУ имени А.С. Пушкина, кандидат исторических наук:

На мой взгляд, главным в выступлении Президента в Хатыни стал прозвучавший посыл о защите исторической памяти и правды: Пока в народе жива память о событиях тех лет, будет жить и развиваться Беларусь.

Защита и сохранение исторической памяти – процессы которые следует рассматривать в разных формах, измерениях и плоскостях. Мне кажется, любого объема проделанной работы в этом направлении много не бывает, всегда чем больше, тем лучше. Если говорить о культурно-историческом, архитектурном наследии прошлого, можно привести массу примеров реставрации и восстановления таких объектов в целом по Беларуси и в частности на Брестчине: достаточно вспомнить те же Ружанский дворец, Коссовский дворцово-парковый комплекс. При этом надо понимать, что сразу одновременно провести все необходимые работы невозможно – так не бывает. Важно, что они поэтапно продолжаются, получают финансирование из бюджета – то есть не останавливаются.

Если же говорить о защите и сохранении исторической правды, то, мне кажется, главная проблема не в каких-то укоренившихся в народном сознании ошибочных мифов и легенд, которые надо выкорчевывать и от которых следует избавляться как от противоположностей – антипода правды. Главная проблема, на мой взгляд, в частом преувеличении роли чужой истории и, соответственно, в преуменьшении роли своей собственной. Получается, что наше прошлое остается где-то за кулисами, на второстепенных ролях. К сожалению, в контексте различных исторических событий белорусы нередко оказываются отодвинутыми куда-то на задний план. Вместе с тем достаточно распространенный продвигаемый извне тезис о несамостоятельности Беларуси и белорусов на самом деле несостоятелен. Поэтому следует более активно отвечать на него убедительными выверенными контраргументами, тем более что необходимой для этого документальной базы предостаточно. Действительно, в основе должны лежать правда и факты – а они у нас есть. Просто надо этим заниматься – постоянно и на соответствующем уровне.

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