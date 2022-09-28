Единый день безопасности дорожного движения пройдет 30 сентября

30 сентября пройдет Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Световой день сокращается — опасность увеличивается!».

Сотрудники ГАИ и милиции организуют мероприятия по профилактике ДТП с участием пешеходов в темное время суток, а также уделят пристальное внимание использованию фликеров и световозвращающих жилетов пешеходами, велосипедистами и возчиками гужевого транспорта.

В Госавтоинспекции также напомнили, что с 27 октября 2022 года, после вступления в законную силу изменений в ПДД, требование обозначить себя световозвращающим элементом при движении по краю проезжей части дороги в темное время суток будет распространяться и на пешеходов, двигающихся по обочине (то есть если идете по обочине, то надевайте фликер).

Также внимание будет уделяться профилактике ДТП на железнодорожных переездах в рамках акции «В зоне внимания — железнодорожный переезд!».