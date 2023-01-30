69 скандалистов поставили на учет в Лунинецком районе

В Закон Республики Беларусь от 4 января 2014 года № 122-З «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» внесены изменения в редакции Закона Республики Беларусь от 6 января 2022 года № 151-З.

Изменены основания для постановки на учет лиц, совершивших домашнее насилие. Граждане, которые хотя бы один раз привлечены к административной ответственности, становятся на учет в органах внутренних дел. В 2022 году поставлено на профилактический учет 69 семейных скандалистов (2021 — 24).

В отношении семейных скандалистов применяется такая мера индивидуальной профилактики как защитное предписание. В 2022 году в отношении 39 семейных дебоширов выносилось защитное предписание.

Защитное предписание – это установление гражданину, совершившему домашнее насилие, временных запретов на совершение определенных запретов на совершение определенных действий и обязанности для защиты жизни и здоровья пострадавшего от домашнего насилия.

Защитным предписанием гражданину, в отношении которого оно применено, может быть запрещено:

— предпринимать попытки выяснять место пребывания пострадавшего от домашнего насилия, если этот пострадавший находится в месте, неизвестном гражданину, совершившему домашнее насилие;

— посещать места нахождения пострадавшего (пострадавших) от домашнего насилия, если этот пострадавший (пострадавшие) временно находится (находятся) вне совместного места жительства или места пребывания;

— общаться с пострадавшим (пострадавшими) от домашнего насилия, в том числе по телефону, с использованием глобальной компьютерной сети Интернет;

— распоряжаться общей совместной с пострадавшим (пострадавшими) от домашнего насилия собственностью.

Защитным предписанием гражданина, в отношении которого оно применено, может быть установлена обязанность временно покинуть общее с пострадавшим (пострадавшими) от домашнего насилия жилое помещение.

Основанием для вынесения защитного предписания является:

— осуществление подготовки к рассмотрению дела об административном правонарушении об умышленном причинении телесного повреждения и иных насильственных действиях либо о нарушении защитного предписания;

— проводится проверка в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства либо возбуждено уголовное дело о преступлении против жизни и здоровья, половой неприкосновенности или половой свободы либо личной свободы, чести и достоинства.