В Брестской области 16% пожаров случились из-за неправильной эксплуатации печей и отопительных приборов

В Брестской области в январе-сентябре нынешнего года почти каждый шестой пожар случился из-за неправильной эксплуатации печей и отопительного оборудования. Об этом сообщила официальный представитель областного управления МЧС Ирина Тукай.

Всего в юго-западном регионе за девять месяцев произошло 727 пожаров (в январе-сентябре 2021 года было 717). Жертвами огня за это время стали 54 человека (за такой же период прошлого года погиб 61). 312 возгораний случились из-за неосторожного обращения с огнем, причем более чем в половине случаев — при курении. Второй по распространенности причиной пожаров стало нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, а также печей и другого отопительного оборудования. Из-за детской шалости в области произошло 16 огненных ЧС.

Ирина Тукай обратила внимание, что чаще всего люди гибнут из-за собственной беспечности. Например, из-за неосторожного обращения с огнем при курении жертвами пожаров стали 40 человек. Чтобы предупредить трагедии и повысить уровень безопасности людей, спасатели с наступлением сезона холодов активизировали профилактическую работу. Например, с 17 октября стартовала республиканская акция «За безопасность вместе».

«В отопительный период увеличивается количество так называемых печных пожаров, поэтому спасатели уделяют пристальное внимание состоянию печей. Их нужно подготовить к отопительному сезону: побелить, заделать трещины, почистить от сажи дымоход. Нельзя допускать перенакаливания, оставлять топящиеся печи без присмотра, использовать для розжига легковоспламеняющиеся жидкости. Также мы обращаем внимание на наличие в домах автономных пожарных извещателей. Благодаря этому прибору можно предотвратить беду», — подчеркнула официальный представитель Брестского областного управления МЧС.

К слову, в Брестской области в этом году известно о четырех случаях, когда благодаря своевременному срабатыванию пожарных извещателей удалось обнаружить задымление. Таким образом спасены восемь человек, в том числе пятеро детей.

«Мы призываем граждан быть внимательными и осторожными, не создавать своими действиями пожароопасные ситуации. Не курите в постели, соблюдайте правила безопасности при эксплуатации обогревательных приборов, следите за печами. Не оставляйте детей без присмотра», — добавила Ирина Тукай.

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