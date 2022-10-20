Встреча с коллективом ДЮСШ Лунинца

Сегодня, в рамках единого дня информирования, заместитель председателя Лунинецкого райисполкома Анатолий Захаркевич посетил детско — юношескую спортивную школу райцентра.

Во встрече с коллективом школы приняли участие представители Лунинецкого РОВД, РОЧС. а так же главный санитарный врач района Виталий Дектярёв

Людей интересовали вопросы благоустройства города, а именно понижения бордюрного камня по пешеходным дорожкам для велосипедистов. Обсуждались и вопросы продовольственной безопасности в условиях экономических санкций