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Встреча с коллективом ДЮСШ Лунинца

20.10.2022
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Сегодня, в рамках единого дня информирования, заместитель председателя Лунинецкого райисполкома Анатолий Захаркевич посетил детско — юношескую спортивную школу райцентра.

Во встрече с коллективом школы приняли участие представители Лунинецкого РОВД, РОЧС. а так же главный санитарный врач района Виталий Дектярёв

Людей интересовали вопросы благоустройства города, а именно понижения бордюрного камня по пешеходным дорожкам для велосипедистов. Обсуждались и вопросы продовольственной безопасности в условиях экономических санкций

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