ОбществоПроисшествия

Сборщица клюквы потерялась в Ганцевичском районе

29.10.2022
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28 октября в 18-20 в службу спасения позвонила женщина и сообщила, что заблудилась в лесном массиве у деревни Люсино Ганцевичского района, сообщает областное УМЧС

Как выяснилось, утром она приехала на поезде на железнодорожную станцию Люсино и направилась за клюквой. Как результат – заблудилась и самостоятельно выйти не смогла.

На поиски незамедлительно выехали спасатели Ганцевичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям. Прибыв к месту предполагаемого нахождения потерявшейся, работники пожарной аварийно-спасательной части №1 включили сигнальное громкоговорящее устройство. Также они периодически связывались с женщиной по мобильному. Она слышала сигнал, но направление определить не могла. Углубившись в лес приблизительно на 1,5 км, женщину обнаружили спасатели Евгений Блинковский и Юрий Радюк.

Пенсионерка 1957 г.р. была найдена (спасена) в 19-48. В медицинской помощи она не нуждалась.

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