В Лунинецком районе нарушитель заплатил 128 рублей за мешок земли из леса

28 октября 2022 года в квартале 88 ,выделе 2 в Лунинецком лесничестве Лунинецкого лесхоза произведен незаконный сбор лесной подстилки на площади 4 кв.м,, что и было зафиксировано фотоловушкой предприятия

Вред причиненный окружающей среде составил 128 рублей и добровольно возмещен.

Нарушитель привлечен к административной ответственности по ст. 16.20 КоАП Республики Беларусь с вынесением предупреждения.

По информации Лунинецкого лесхоза

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