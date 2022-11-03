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«Цифровая звезда» в Лунинецком районе

03.11.2022
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Лунинетчина присоединилась к международному историко-патриотическому проекту «Цифровая звезда», созданному Молодежной палатой при Парламентском​ собрании Союза Беларуси и России.

И первым памятником, который был оцифрован в нашей районе, стала братская могила по ул. Ленинской в Микашевичах. В торжественной обстановке с участием местных школьников, педагогов и просто горожан табличку с QR-кодом 3 ноября открыли представители Лунинецкого райкома БРСМ — первый секретарь Виктория Бакунович и и главный специалист Людмила Ковалевич. Завершилось мероприятие возложение цветов к подножию памятника.

К слову, в Год исторической памяти в рамках национального проекта Белорусский республиканского союза молодежи выступил национальным оператором дальнейшей реализации инициативы Молодежной палаты «Цифровая звезда». За год в России и Беларуси был оцифрован 1091 памятник – многие из них получили свою табличку с​ QR-кодом.​ В проекте участвуют не только памятнике. На сайте проекта есть интерактивная карта с местами геноцида белорусского народа и многонационального советского народа.​ ​ ​ ​

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