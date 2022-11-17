В Лунинце выставили на продажу дом с ценой — более миллиона рублей!

Жилищный вопрос во все времена не теряет своей значимости и актуальности. Уют и комфортные условия проживания – то, к чему стремится каждый человек. Мы проанализировали ситуацию, складывающуюся на рынке вторичного жилья в Лунинце за последние полгода.

К слову, за этот промежуток времени цены на недвижимость поползли вниз. Хотя жилье в Лунинце всегда отличалось достаточно высокой стоимостью. Самая высокая цена за дом в Брестской области, который удалось отыскать на сайтах по продаже недвижимости, находится не в Бресте или Пинске, а в нашем райцентре. И просит владелец за него ни много ни мало – полмиллиона долларов в эквиваленте. Это трехэтажный коттедж-долгострой – в самом центре города, рядышком с административным зданием райисполкома.

В объявлении, размещенном на одном из интернет-порталов, сказано, что общая площадь дома – 1000 квадратных метров, из них жилая – 397,7. Никакой внутренней отделки нет. Подведено электричество, отопление центральное, но без газа. Подходит как для жизни, так и для инвестиций под коммерческую деятельность. В то же время в Минске в престижном, экологически чистом районе за 400 тысяч долларов можно приобрести благоустроенный трех-уровневый дом с шикарным ремонтом под ключ.

А вот самое дешевое жилье, которое выставлено на продажу в Лунинце, стоит 4 тысячи долларов. Это 2-комнатная квартира в 4-квартирном доме по Виленской улице 1960 года постройки. В этом же районе Залесья за 7000 долларов выставлена на реализацию еще одна квартира общей площадью 30 квадратных метров. Как написано в объявлении, жилье «находится в тихом районе города, рядом озеро и парковая зона. В 2015 году сделан капитальный ремонт дома. Есть земельный участок с фруктовым садом (яблони, вишни, груша, алыча, виноград), 2 погреба, хозпостройки, капитальное помещение для кур. В квартире центральное отопление и кафельная печь, санузел с горячей и холодной водой, счетчики. Отопление зимой хорошее (рядом газовая котельная). Ванну или душевую кабину можно установить. Есть резервный общий душ на первом этаже».

В среднем за 1-комнатную квартиру в Лунинце просят от 16 тысяч долларов до 18 тысяч американских рублей. Ценовой фактор зависит от множества нюансов. Учитывается качество ремонта, расположение, этажность, год постройки.

Как обычно, спросом пользуются 2-комнатные квартиры. Кстати, цены на которые еще в январе нынешнего года варьировались от 25 до 40 тысяч долларов. Сейчас «двушка» потенциальному покупателю обойдется дешевле. К примеру, самая дорогая 2-комнатная квартира продается в районе магазина «Западный». Владелец ее оценивает в 34 тысячи долларов. А вот самая дешевая – на площади Ленина, цена вопроса которой – 14 тысяч долларов. Причем, торг уместен. Стоимость 4-комнатных и 3-комнатных квартир практически ничем не отличается. «Трешка» на Якуба Коласа оценивается в 36 тысяч 500 долларов, а за 4-комнатную квартиру по улице Красной запрашивают 27 тысяч долларов.

Давно в продаже висит объявление о реализации 3-комнатной квартиры возле магазина «Санта», оценивается которая всего лишь в 20 тысяч долларов. По словам владельцев продаваемых квартир, покупательский спрос на вторичное жилье заметно упал. Многие предпочитают строить свои дома.

В этом году в Лунинецком районе планируется ввести в эксплуатацию около 17 тысяч квадратных метров жилых помещений.

Средняя стоимость 1 квадратного метра в многоквартирном доме города Лунинца с господдержкой составляет 1150 рублей, для долевого строительства без господдержки – 1250 рублей.

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