Уважаемые жители нашего района. 27 ноября 2022 в ЛУНИНЦЕ состоится ЛЕДОВОЕ ШОУ с участием концертного оркестра духовой и эстрадной музыки и призеров соревнований Беларуси по фигурному катанию!

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Лунинец, Ледовая арена «Олимп», ул.Красная 160 Б.

Начало в 17.00.

Билеты можно приобрести в кассе ГУ ДЮСШ г.Лунинца объект «Ледовая арена», стоимость 10 рублей.

Обратиться по телефону: 8 (01647) 4-70-63 (администратор).

Билеты можно приобретать в кассе за наличный и безналичный расчет, а так же оформлять групповые заявки от организаций, предприятий, учреждений.

КОЛИЧЕСТВО БИЛЕТОВ ОГРАНИЧЕНО