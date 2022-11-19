В Лунинце организовали встречу с народным поэтическим клубом «Муза»

«Музы Лунінецкай галасы» — так называлась встреча с народным поэтическим клубом «Муза», которая состоялась в Лунинецком ГДК. На встречу с поэтами пришли учащиеся 6-9 классов СШ №4 г.Лунинца.

Анна Бондаренко познакомила ребят со своим сборником стихов «Стихия музыки и слова». Прочитала авторские стихи, которые посвящены малой родине.

Один из старейших участников поэтического клуба «Муза» — Степан Нефидович познакомил учащихся со своим творчеством — «Сітніцкі двор», «Молитва» и другие.

На мероприятии звучали стихи: Виктора Пинигина, Ольги Гридюшко.

Наталья Казанкова напомнила детям о дне рождении Якуба Коласа. Читала отрывок из поэмы «Новая зямля».

Гости вели оживленную беседу, отвечая на вопросы заинтересованных слушателей – любителей поэтического слова.

Ирина Пригодич исполнила для учащихся песню «Как здорово что все мы здесь сегодня собрались», поблагодарила гостей за интересную встречу, пожелала больших творческих успехов, новых интересных стихов.

Действительно, поэзия является огромной силой, с помощью которой можно выразить свои чувства, переживания и восхищения. Любите поэзию, читайте стихи, они сделают нашу жизнь ярче, богаче, наполнит ее любовью и красотой!

Подписывайтесь на наш канал в Telegram