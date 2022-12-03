В 2023 году пройдёт плановая приписка к призывному участку в Лунинецком районе

Согласно решения Лунинецкого районного исполнительного комитета №2073 от 28 ноября 2022 г. в январе-апреле 2023 года пройдет приписка граждан мужского пола 2007 года рождения, а своевременно не приписанных к призывному участку – в течение всего 2023 года.

Документом установлен персональный состав комиссии по приписке, а также врачей-специалистов и среднего медицинского персонала для проведения медицинского освидетельствования граждан. Председатели городского, сельских исполнительных комитетов, руководители учреждений образования должны своевременно передать документы, необходимых для оформления личных дел призывников и обеспечить явку граждан, подлежащих приписке к призывному участку.

Гражданам 2007 года рождения, не получившим персональную повестку для прохождения приписки к призывному участку, а также гражданам старших возрастов, не прошедших по различным причинам приписку к призывному участку ранее, необходимо явиться в военный комиссариат по адресу: г. Лунинец, ул. 17 Сентября, 20 с 13 февраля по 29 декабря 2023 года.

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