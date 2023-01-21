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В Лунинце прошел турнир по шашкам

21.01.2023
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В городском Доме культуры прошел турнир по шашкам среди учащихся учреждений образования города Лунинца.Нельзя не отметить, что уровень игры участников турнира растет из года в год. В этом сезоне в турнире приняли участие особенно сильные соперники. Благодаря этому партии получились захватывающими и упорными. На игровых досках развернулись настоящие баталии.

Дипломом 1 степени награждена команда ГУО «Средняя школа 3», 

2 степени — ГУО «Средняя школа 1» и ГУО «Гимназия»,

3 степени — ГУО «Средняя школа 2».

Организаторами мероприятия выступили отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, комиссия по делам несовершеннолетних.

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LNC

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