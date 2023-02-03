Заслуги педагогов Лунинетчины отметили в Брестской области

На коллегии главного управления по образованию Брестского облисполкома, проходившей 31 января 2023 года в Брестском областном ЦМТ, Почетной грамотой Министерства образования Республики Беларусь награждена Елена Ивановна Ильючик, учитель трудового обучения и географии ГУО «Богдановская средняя школа».

Заместитель Министра образования Александр Владимирович Кадлубай поздравил педагога и поблагодарил за многолетний плодотворный труд в системе образования, достигнутые успехи в образовании и воспитании подрастающего поколения.

Следует отметить, что за высокие показатели в развитии образования по итогам работы 2022 года награждены:

— дипломом ΙΙ степени ГУО «Богдановская средняя школа Лунинецкого района»;

— дипломом ΙΙΙ степени ГУО «Полесский детский сад».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!