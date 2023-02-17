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Подведены итоги районного этапа олимпиады по ОБЖ (Лунинецкий район)

17.02.2023
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16 февраля 2023 года в ГУО «Средняя школа N4 г.Лунинца» прошёл районный этап олимпиады по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», в котором приняли участие 59 учащихся 1-4; 5-7 и 8-11 классов учреждений образования района, сообщает отдел по образованию Лунинецкого райисполкома

Областной этап олимпиады пройдёт 23 февраля на базе ГУО «Средняя школа N10 г.Пинска». Представители команды — Курченя Людмила Владимировна и Ивашкевич Игорь Николаевич. Участники олимпиады от района определятся 21 февраля

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ИТОГИ районного этапа олимпиады «Основы безопасности жизнедеятельности»
 Младшая группа (1-4 классы)
 ФИО участникаНазвание учреждения образования Награда
1Журавский СамуилСредняя школа №3 г.ЛунинцаД1
2Стародым ИванЛунинская средня школаД1
3Бусько ТатьянаДятловичская средняя школаД1
4Конопацкий АлександрБостынская средняя школаД1
5Жилков РоманСредняя школа №2 г.МикашевичиД2
6Давыдкова АннаМикашевичская гимназия им.В.И.НедведскогоД2
7Цуркан ВладимирЛюбачинская средняя школаД3
8Умаров АртёмМежлесская средняя школаД3
 Средняя группа (5-7 классы)
1Кохович ПолинаСредняя школа №4 г.ЛунинцаД1
2Оброменя РоманЛунинская средняя школаД2
3Ковальчук АлександрВелутская средняя школаД2
4Конопацкая УльянаДятловичская средняя школаД3
5Якубович ЗахарСредняя школа №2 г.ЛунинцаД3
6Конопацкий АртёмДятловичская средняя школаД3
7Шпак ВикторСредняя школа №1 г.ЛунинцаД3
 Старшая группа (8-11 классы)
1Мукалова ЕвгенияСредняя школа №3 г.ЛунинцаД1
2Копоть РоманСредняя школа №4 г.ЛунинцаД2
3Руднев ЮлианЛунинская средняя школаД2
4Гнедчик СтаниславСредняя школа №2 г.МикашевичиД2
5Коваль НикитаДворецкая средняя школаД3
6Ковальчук МихаилВелутская средняя школаД3

 

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