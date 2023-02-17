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Подведены итоги районного этапа олимпиады по ОБЖ (Лунинецкий район)
16 февраля 2023 года в ГУО «Средняя школа N4 г.Лунинца» прошёл районный этап олимпиады по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», в котором приняли участие 59 учащихся 1-4; 5-7 и 8-11 классов учреждений образования района, сообщает отдел по образованию Лунинецкого райисполкома
Областной этап олимпиады пройдёт 23 февраля на базе ГУО «Средняя школа N10 г.Пинска». Представители команды — Курченя Людмила Владимировна и Ивашкевич Игорь Николаевич. Участники олимпиады от района определятся 21 февраля
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|ИТОГИ районного этапа олимпиады «Основы безопасности жизнедеятельности»
|Младшая группа (1-4 классы)
|ФИО участника
|Название учреждения образования
|Награда
|1
|Журавский Самуил
|Средняя школа №3 г.Лунинца
|Д1
|2
|Стародым Иван
|Лунинская средня школа
|Д1
|3
|Бусько Татьяна
|Дятловичская средняя школа
|Д1
|4
|Конопацкий Александр
|Бостынская средняя школа
|Д1
|5
|Жилков Роман
|Средняя школа №2 г.Микашевичи
|Д2
|6
|Давыдкова Анна
|Микашевичская гимназия им.В.И.Недведского
|Д2
|7
|Цуркан Владимир
|Любачинская средняя школа
|Д3
|8
|Умаров Артём
|Межлесская средняя школа
|Д3
|Средняя группа (5-7 классы)
|1
|Кохович Полина
|Средняя школа №4 г.Лунинца
|Д1
|2
|Оброменя Роман
|Лунинская средняя школа
|Д2
|3
|Ковальчук Александр
|Велутская средняя школа
|Д2
|4
|Конопацкая Ульяна
|Дятловичская средняя школа
|Д3
|5
|Якубович Захар
|Средняя школа №2 г.Лунинца
|Д3
|6
|Конопацкий Артём
|Дятловичская средняя школа
|Д3
|7
|Шпак Виктор
|Средняя школа №1 г.Лунинца
|Д3
|Старшая группа (8-11 классы)
|1
|Мукалова Евгения
|Средняя школа №3 г.Лунинца
|Д1
|2
|Копоть Роман
|Средняя школа №4 г.Лунинца
|Д2
|3
|Руднев Юлиан
|Лунинская средняя школа
|Д2
|4
|Гнедчик Станислав
|Средняя школа №2 г.Микашевичи
|Д2
|5
|Коваль Никита
|Дворецкая средняя школа
|Д3
|6
|Ковальчук Михаил
|Велутская средняя школа
|Д3