Подведены итоги районного этапа олимпиады по ОБЖ (Лунинецкий район)

16 февраля 2023 года в ГУО «Средняя школа N4 г.Лунинца» прошёл районный этап олимпиады по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», в котором приняли участие 59 учащихся 1-4; 5-7 и 8-11 классов учреждений образования района, сообщает отдел по образованию Лунинецкого райисполкома

Областной этап олимпиады пройдёт 23 февраля на базе ГУО «Средняя школа N10 г.Пинска». Представители команды — Курченя Людмила Владимировна и Ивашкевич Игорь Николаевич. Участники олимпиады от района определятся 21 февраля

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