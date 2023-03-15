Общество

Лукашенко: обновленная Конституция стала надежной основой для укрепления общественного единства

15.03.2023
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил всех граждан страны с Днем Конституции. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Дорогие соотечественники! Сегодня мы отмечаем День Конституции. В Год мира и созидания этот праздник обретает особую значимость, — говорится в поздравлении. — Основной Закон страны отражает многовековое стремление белорусов самим определять свой путь развития, жить в независимом государстве, своим трудом обеспечивать благополучие общества».

Глава государства подчеркнул, что обновленная в переломное для страны время Конституция сохранила основополагающие принципы миролюбия, социальной справедливости, уважения к достижениям прошлого, преемственность традиционных ценностей белорусского народа, стала надежной основой для укрепления общественного единства, социально-политической стабильности, слаженной и эффективной работы всех ветвей власти.

«В современных геополитических условиях неуклонное следование положениям Основного Закона служит надежной гарантией защиты национальных интересов, укрепления правового фундамента белорусской государственности, делает нас еще сильнее и успешнее, — убежден Президент. — Поздравляю всех граждан Беларуси с Днем Конституции! Пусть наша родная страна всегда будет мирной, благополучной и процветающей!»

Поздравление Президента Беларуси с Днем Конституции

Дорогие соотечественники!

Сегодня мы отмечаем День Конституции.

В Год мира и созидания этот праздник обретает особую значимость.

Основной Закон страны отражает многовековое стремление белорусов самим определять свой путь развития, жить в независимом государстве, своим трудом обеспечивать благополучие общества.

Обновленная в переломное для страны время Конституция сохранила основополагающие принципы миролюбия, социальной справедливости, уважения к достижениям прошлого, преемственность традиционных ценностей белорусского народа, стала надежной основой для укрепления общественного единства, социально-политической стабильности, слаженной и эффективной работы всех ветвей власти.

В современных геополитических условиях неуклонное следование положениям Основного Закона служит надежной гарантией защиты национальных интересов, укрепления правового фундамента белорусской государственности, делает нас еще сильнее и успешнее.

Поздравляю всех граждан Беларуси с Днем Конституции!

Пусть наша родная страна всегда будет мирной, благополучной и процветающей!

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко

15 марта 2023 года.

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