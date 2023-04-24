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«Умеют работать и отдыхать» Работники организаций Лунинецкого района отправились в Ивановский район

24.04.2023
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22 апреля сборная группа членов профсоюза ОР «Лахва», ОАО «Полимер», Лунинецкого ПМС, Райветстанции и КСУП «Хвоецкое» посетила Мотольский Музей народного творчества Ивановского района.

Поездка получилась очень интересной и не просто познавательной, но и развлекательной. Встречал гостей местный творческий ансамбль приветственной народной песней, что сразу подзадорило всю группу, а затем, восемь экспозиционных залов музея раскрыли региональные особенности культуры Западного Полесья: истории и крестьянского быта, ремесел, земледелия, льнообработки, ткачества, одежды, обрядов.

В ходе экскурсии перед гостями творческим коллективом музея были исполнены народные песни и частушки, а также народный танец, в котором смогли поучаствовать и экскурсанты.

Завершилась экскурсия вкуснейшей дегустацией блюд мотольской кухни — здесь вам и знаменитая «мотальская шурпа», и «фляки», и колбасы, и копченая рыбка и сыр с корицей.

Мотольский музей народного творчества — это место, которое нужно посетить каждому.

Ольга Ермалёнок, председатель районной организации профсоюза работников АПК

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