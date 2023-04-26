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Учащийся из Лунинца награждён дипломом Министерства образования

26.04.2023
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21-22 апреля 2023 года в г.Минске прошёл заключительный этап республиканского конкурса научных краеведческих работ учащихся, сообщает отдел по образованию Лунинецкого райисполкома

В секции «Географическое краеведение» среди 17 участников свою исследовательскую работу защищал Рафалович Иван, учащийся 9 класса ГУО «Средняя школа №2 г.Лунинца» (руководитель работы — Слодинская Д.Р., учитель истории). Он стал одним из пяти победителей в данной секции. Работа Ивана была отмечена дипломом 3 степени Министерства образования Республики Беларусь. 

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