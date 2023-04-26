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Врачи будут консультировать в Язвинской амбулатории (Лунинецкий район)

26.04.2023
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В рамках реализации проекта «Лунинец — здоровый город» 27 апреля в Язвинской амбулатории врача общей практики пройдет профилактическая акция «Предотврати болезнь- выбери жизнь!»

Будут консультировать   специалисты :

  • Врач-эндокринолог;
  • Врач-кардиолог;
  • Врач- невропатолог;
  • Врач-гинеколог;
  • Врач по медицинской профилактике.

В ходе акции будут организованы лабораторные исследования:

  — биохимический анализ  крови (натощак),

— ЭКГ-диагностика,

— измерение артериального давления,  определение веса, роста и подсчет индекса массы тела (ИМТ) с выдачей информационно-методического материала : памятка «Самопомощь при повышении АД»,  « Образ жизни – только здоровый» и др.

Время работы: 9.00-15.00

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