Врачи будут консультировать в Язвинской амбулатории (Лунинецкий район)

В рамках реализации проекта «Лунинец — здоровый город» 27 апреля в Язвинской амбулатории врача общей практики пройдет профилактическая акция «Предотврати болезнь- выбери жизнь!»

Будут консультировать специалисты :

Врач-эндокринолог;

Врач-кардиолог;

Врач- невропатолог;

Врач-гинеколог;

Врач по медицинской профилактике.

В ходе акции будут организованы лабораторные исследования:

— биохимический анализ крови (натощак),

— ЭКГ-диагностика,

— измерение артериального давления, определение веса, роста и подсчет индекса массы тела (ИМТ) с выдачей информационно-методического материала : памятка «Самопомощь при повышении АД», « Образ жизни – только здоровый» и др.

Время работы: 9.00-15.00

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