ЗдоровьеНовости районаОбщество
Врачи будут консультировать в Язвинской амбулатории (Лунинецкий район)
В рамках реализации проекта «Лунинец — здоровый город» 27 апреля в Язвинской амбулатории врача общей практики пройдет профилактическая акция «Предотврати болезнь- выбери жизнь!»
Будут консультировать специалисты :
- Врач-эндокринолог;
- Врач-кардиолог;
- Врач- невропатолог;
- Врач-гинеколог;
- Врач по медицинской профилактике.
В ходе акции будут организованы лабораторные исследования:
— биохимический анализ крови (натощак),
— ЭКГ-диагностика,
— измерение артериального давления, определение веса, роста и подсчет индекса массы тела (ИМТ) с выдачей информационно-методического материала : памятка «Самопомощь при повышении АД», « Образ жизни – только здоровый» и др.
Время работы: 9.00-15.00
Подписывайтесь на наш канал в Telegram