Мелиоративные работы — основной объём приходится на полесскую зону, в том числе и Лунинецкий район

В Брестской области в этом году планируется ввести в сельхозоборот около 30 тыс. га мелиорированных земель, или 75% от всего объема прошлой пятилетки, сообщил генеральный директор государственного объединения «Брестмелиоводхоз» Василий Страпко.

«Стоит задача до конца года сдать сельхозпредприятиям после реконструкции 22,1 тыс. га мелиорированных земель и еще 7,7 тыс. га — после культуртехники. Это в два раза больше по сравнению с прошлым годом (тогда мы ввели 14 тыс. га) и в шесть раз — в сравнении с 2021-м. В советское время столько не вводили, хотя тогда коллективы наших предприятий были в два раза больше», — отметил Василий Страпко.

Планируется, что практически все объекты культуртехнической мелиорации будут сданы в эксплуатацию в первом полугодии. На сегодня мелиораторы уже передали сельхозпредприятиям 2,8 тыс. га. Более сложная задача по объектам реконструкции мелиоративных систем. Всего в реализации будет порядка 90 таких объектов, финансируемых по инвестпрограмме. Сейчас предприятия активно занимаются разработкой проектно-сметной документации.

«Задание напряженное. Для его безусловного выполнения перед ведомственными предприятиями поставлены конкретные задачи, разработаны графики выдачи проектной документации и выполнения работ. Пока идем в плане. Все приступили, все работают. С нами рассчитываются вовремя — вопросов нет. Государство выделило финансы, теперь нам нужно их эффективно и целенаправленно использовать», — подчеркнул гендиректор «Брестмелиоводхоза».

На финансирование мелиоративных мероприятий в Брестской области предусмотрено направить в этом году Br150 млн, в том числе Br77 млн — из областного бюджета. Мелиоративные работы уже ведутся в каждом районе, но основной их объем приходится на полесскую зону — Столинский, Пинский, Лунинецкий, Ивацевичский районы.

«Параллельно занимаемся перевооружением. Без новой мощной техники эти объемы будет тяжело выполнить. За счет собственных средств уже приобрели 8 мощных экскаваторов с удлиненной стрелой. Идет закупка машин и оборудования, которые нам нужны, в рамках 146-го указа. Всего в этом году планируем закупить более 130 единиц различной техники», — дополнил Василий Страпко.

В Брестской области всего 729 тыс. га мелиорированных земель — это четверть всех осушенных земель республики и 50% в регионе. На этих землях Брестчина производит больше половины продукции растениеводства и две трети — травянистых кормов. За прошедшую пятилетку в сельхозоборот введено почти 40 тыс. га земель. В этой пятилетке планируется ввести почти 54 тыс. га, направив на мелиоративные работы Br385 млн.

belta.by

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