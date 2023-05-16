Как мошенники обманывают людей, рассказал опер

В ГУ «Лунинецкий территориальный центр социального обслуживания населения» оперуполномоченным отделения уголовного розыска криминальной милиции Лунинецкого РОВД, старшим лейтенантом милиции Кириллом Романовичем был проведен информационный час «Мошенничество в отношении пожилых людей».

Слушателями были пенсионеры отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста и социальные работники отделения социальной помощи на дому.

Старший лейтенант ознакомил присутствующих с самыми распространенными способами мошенничества с пожилыми людьми, такими как:

– визит домой (мошенник может представиться сотрудником пенсионного фонда, социальным работником, медицинским работником, сотрудником и т.д.);

– мошенничество с коммунальными и др. услугами (предложение приобрести на льготных условиях лекарства, приборы, ненужные пенсионеру вещи и т.д.);

– сетевой маркетинг (мошенники предлагают инвалидам и пенсионерам «чудо-приборы», которые излечат от всех болезней. Товар предлагают по льготным расценкам, учитывая, что пенсионер ветеран ВОВ, ветеран труда или инвалид. При этом жертва рискует не только потерять свои деньги, но и нанести негативные последствия своему организму после использования такого механизма);

– обман по мобильному телефону (звонки на мобильный с просьбой о помощи от «родственников» пенсионера);

– интернет-обман (сообщения на компьютере о блокировке доступа или заражение вирусами);

– банковское мошенничество (обещание пенсионеру выгодных условий на взятие кредита, важная информация в банковских документах, напечатанная мелким и нечитаемым шрифтом);

– обманы-рассылки на мобильный телефон или электронную почту (письмо о выигрыше, доступ к дополнительным услугам телефона, требующим отправки сообщений на короткий номер).

В заключение мероприятия оперуполномоченный предложил всем быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников.

Тамара Потурай, директор Лунинецкого ТЦСОН, фото учреждения

Подписывайтесь на наш канал в Telegram